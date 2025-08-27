متابعة لحادثة رفض طبيب معالجة طفلة: مسؤولة توضّح الإجراءات المتخذة في حق الطبيب

توضيح من إدارة المصحة



ردود وتعقيبات



دعوات للمحاسبة والتحسين



من جانبها، تدخلت، لتوضيح الموقف، مؤكدة أنّ ما حصل يُعتبر "حادثة فردية" وأن الأطباء في المصحات الخاصة يعملون كـوليسوا موظفين قارّين.وقالت:خلال النقاش، شدد الكابتن خالد حسني على أنّ المسؤولية الأولى تقع على عاتق الطبيب، معتبراً أن اعتذاره هو الأجدر:كما اعتبر العميدأنّ ما جرى يسيء إلى صورة مهنة الطب، قائلاً:الجدل الذي أثارته الحادثة على الهواء فتح الباب واسعاً للنقاش حول، وأهمية التزام بعض الأطباء بواجباتهم المهنية والأخلاقية، مع دعوات لتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات عملية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، التي تهدد