مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يندد بتصريحات السيناتور الأمريكي جو ويلسون

Publié le Mercredi 27 Août 2025
      
ندد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في بيان أصدره، الأربعاء بما اعتبره مواقف متطرفة ومتكررة لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي جو ويلسون ضد الدولة والشعب التونسي، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على منصة "إكس" هاجم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأعلن دعمه للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأوضح المرصد أن تصريحات ويلسون تمثل تدخلاً سافراً في شأن سيادي لدولة مستقلة لا تخضع إلا لإرادة شعبها، واعتبرها إساءة مباشرة لرئيس منتخب بشكل شرعي. كما شدد على أنّ مواقف السيناتور الأمريكي العدائية تعود بالأساس إلى دفاع الرئيس التونسي عن القضية الفلسطينية ورفضه للتطبيع وامتناعه عن تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي.

إشادة بدور اتحاد الشغل

المرصد أكد أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية عمالية عريقة لم تطلب في تاريخها أي تدخل أجنبي، معتبراً أن البيان الصادر عنها مؤخراً شكّل رداً واضحاً على محاولات الاستقواء بالخارج وإلجاماً لكل تدخل خارجي في الخلافات الداخلية.

دعوة لموقف رسمي وحوار وطني

وطالب المرصد وزارة الخارجية التونسية بإصدار موقف رسمي وصارم يرد على تصريحات ويلسون التي وصفها بأنها اعتداء متكرر على تونس وشعبها. كما دعا إلى حوار جدي بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والقوى النقابية والسياسية الوطنية من أجل توحيد الصفوف في مواجهة ما اعتبره "مشروعاً استعمارياً يستهدف تفكيك المنطقة وإضعافها خدمة لمخططات الهيمنة".


الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
