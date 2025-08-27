مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يندد بتصريحات السيناتور الأمريكي جو ويلسون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aed52e3fc826.58118988_qkhlpmjfgnioe.jpg width=100 align=left border=0>

ندد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في بيان أصدره، الأربعاء بما اعتبره مواقف متطرفة ومتكررة لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي جو ويلسون ضد الدولة والشعب التونسي، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على منصة "إكس" هاجم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأعلن دعمه للاتحاد العام التونسي للشغل.



وأوضح المرصد أن تصريحات ويلسون تمثل تدخلاً سافراً في شأن سيادي لدولة مستقلة لا تخضع إلا لإرادة شعبها، واعتبرها إساءة مباشرة لرئيس منتخب بشكل شرعي. كما شدد على أنّ مواقف السيناتور الأمريكي العدائية تعود بالأساس إلى دفاع الرئيس التونسي عن القضية الفلسطينية ورفضه للتطبيع وامتناعه عن تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي.

