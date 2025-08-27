بنزرت: تخصيص أكثر من 4 ملايين دينار لتعزيز وظيفية المستشفى المحلي بسجنان (الوالي)
أفاد رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بنزرت سالم بن يعقوب، بأن الدولة خصّصت أكثر من 4 ملايين دينار لتعزيز وظيفية المستشفى المحلي بسجنان وبقية مكوناته الاستشفائية.
وبيّن، خلال جلسة عمل قطاعية انتظمت اليوم الخميس، بمقر الولاية، أنّه تم توجيه حوالي 3.6 مليون دينار من الاعتمادات لانجاز قسم الاستعجالي بالمستشفى والذي بلغت نسبة تقدّم أشغاله أكثر من 35 بالمائة وجاري العمل على إتمامها في آجالها وفق الشروط الفنية المستوجبة.
وأَضاف أنّه تم تخصيص أكثر من 300 ألف دينار للتهيئة العامة للمستشفى بإنجاز غرف الاستمرار للاطار الطبي وشبه الطبي، وغرف الغسيل، وعديد الإضافات الكمية والنوعية الموجهة لفائدة المرضى، علاوة على بقية التدخلات الدورية المخصّصة لمزيد تحسين مرافق وخدمات مركز تصفية الدم بالمكان.
من جهة أخرى، مثّلت الجلسة فرصة لمتابعة سير أشغال مجمل المشاريع والبرامج الصحية العمومية بالمنطقة، وبالخصوص مشروع تركيز محطة تطهير كبرى بسجنان باعتمادات أولية تقدّر بحوالي 35 مليون دينار، والرامي إلى فض اشكال ربط المعتمدية بشبكة الصرف الصحي خاصة بعد التوافق الرسمي والمجتمعي على فض الاشكال العقاري السابق المعطل للانجاز.
كما تم خلال ذات الجلسة، التي حضرها ممثلو السلط المحلية والبلدية وزارتي البيئة والصحة، وديوان التطهير وإدارة المستشفى، إقرار تكليف مكتب دراسات مختص للنظر في الحلول الفنية لانجاز محطة معالجة خاصة بمياه الصرف الصحي المتأتية من كامل المحيط الاستشفائي بالمنطقة، وذلك في اطار مزيد تعزيز إجراءات الحفاظ على المحيطين البيئي والصحي بالمكان.
