بنزرت: تخصيص أكثر من 4 ملايين دينار لتعزيز وظيفية المستشفى المحلي بسجنان (الوالي)

أفاد رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بنزرت سالم بن يعقوب، بأن الدولة خصّصت أكثر من 4 ملايين دينار لتعزيز وظيفية المستشفى المحلي بسجنان وبقية مكوناته الاستشفائية.

وبيّن، خلال جلسة عمل قطاعية انتظمت اليوم الخميس، بمقر الولاية، أنّه تم توجيه حوالي 3.6 مليون دينار من الاعتمادات لانجاز قسم الاستعجالي بالمستشفى والذي بلغت نسبة تقدّم أشغاله أكثر من 35 بالمائة وجاري العمل على إتمامها في آجالها وفق الشروط الفنية المستوجبة.

وأَضاف أنّه تم تخصيص أكثر من 300 ألف دينار للتهيئة العامة للمستشفى بإنجاز غرف الاستمرار للاطار الطبي وشبه الطبي، وغرف الغسيل، وعديد الإضافات الكمية والنوعية الموجهة لفائدة المرضى، علاوة على بقية التدخلات الدورية المخصّصة لمزيد تحسين مرافق وخدمات مركز تصفية الدم بالمكان.

