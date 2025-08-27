Babnet   Latest update 15:20 Tunis

بنزرت: تخصيص أكثر من 4 ملايين دينار لتعزيز وظيفية المستشفى المحلي بسجنان (الوالي)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af09230884f1.08338878_inflqokgpmhje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 14:32 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أفاد رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بنزرت سالم بن يعقوب، بأن الدولة خصّصت أكثر من  4 ملايين دينار لتعزيز وظيفية المستشفى المحلي بسجنان وبقية مكوناته الاستشفائية.
   وبيّن، خلال جلسة عمل قطاعية انتظمت اليوم الخميس، بمقر الولاية، أنّه تم توجيه حوالي 3.6 مليون دينار من الاعتمادات لانجاز قسم الاستعجالي بالمستشفى والذي بلغت نسبة تقدّم أشغاله أكثر من 35 بالمائة وجاري العمل على إتمامها في آجالها وفق الشروط الفنية المستوجبة.
وأَضاف أنّه تم تخصيص أكثر من 300 ألف دينار للتهيئة العامة للمستشفى بإنجاز غرف الاستمرار للاطار الطبي وشبه الطبي، وغرف الغسيل، وعديد الإضافات الكمية والنوعية الموجهة لفائدة المرضى، علاوة على بقية التدخلات الدورية المخصّصة لمزيد تحسين مرافق وخدمات مركز تصفية الدم بالمكان. 

من جهة أخرى، مثّلت الجلسة فرصة لمتابعة سير أشغال مجمل المشاريع والبرامج الصحية العمومية بالمنطقة، وبالخصوص مشروع تركيز محطة تطهير كبرى بسجنان باعتمادات أولية تقدّر بحوالي 35 مليون دينار، والرامي إلى فض اشكال ربط المعتمدية بشبكة الصرف الصحي خاصة بعد التوافق الرسمي والمجتمعي على فض الاشكال العقاري السابق المعطل  للانجاز.

 كما تم خلال ذات الجلسة، التي حضرها ممثلو السلط المحلية والبلدية وزارتي البيئة والصحة، وديوان التطهير وإدارة المستشفى، إقرار تكليف مكتب دراسات مختص للنظر في الحلول الفنية لانجاز محطة معالجة خاصة بمياه الصرف الصحي المتأتية من كامل المحيط الاستشفائي بالمنطقة، وذلك في اطار مزيد تعزيز إجراءات الحفاظ على المحيطين البيئي والصحي بالمكان.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313969


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:15
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet40°
35° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-27
38°-28
31°-26
32°-24
34°-23
  • Avoirs en devises
    24772,7

  • (26/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36494 DT        1$ =2,90108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/08)   1217,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    