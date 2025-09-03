تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات بـ8,39% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المرصد الوطني لسلامة المرور عن تسجيل ارتفاع في عدد قتلى حوادث الطرقات بنسبة 8,39 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 أوت 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.



وأوضح المرصد، عبر موقعه الرسمي، أنّه سجّل يوم الأحد 31 أوت 2025 أربع حوادث سير أسفرت عن 5 قتلى و5 جرحى.

