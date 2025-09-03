تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات بـ8,39% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025
كشف المرصد الوطني لسلامة المرور عن تسجيل ارتفاع في عدد قتلى حوادث الطرقات بنسبة 8,39 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 أوت 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح المرصد، عبر موقعه الرسمي، أنّه سجّل يوم الأحد 31 أوت 2025 أربع حوادث سير أسفرت عن 5 قتلى و5 جرحى.
وفي سياق متّصل، يواصل المرصد تنفيذ برامجه التوعوية بالجهات، حيث نظّم أمس الثلاثاء حملة تحسيسية على مفترق الشهيد علي الخترشي بالطريق الوطنية عدد 11 ببنزرت الجنوبية. وركّزت الحملة على مخاطر السرعة وإجبارية استعمال حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، إلى جانب التوعية بخطورة المخالفات المتصلة بالدراجات النارية والتأكيد على إجبارية ارتداء الخوذة.
