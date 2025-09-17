ترامب يلتقي ملك بريطانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68caa9217f1835.88955620_lmfkqingpohej.jpg width=100 align=left border=0>

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى قلعة وندسور مع بدء أول يوم من زيارة الدولة الثانية له إلى بريطانيا.



وكان ولي العهد أمير ويلز وليام وأميرة ويلز كايت أول من استقبل الزوجين الأمريكيين من العائلة المالكة، حيث التقيا بهما في الحديقة المسورة داخل القلعة بعد أن وصلا إلى المقر الملكي على متن طائرة هليكوبتر.

