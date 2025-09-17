Babnet   Latest update 13:46 Tunis

ترامب يلتقي ملك بريطانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68caa9217f1835.88955620_lmfkqingpohej.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Septembre 2025
      
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى قلعة وندسور مع بدء أول يوم من زيارة الدولة الثانية له إلى بريطانيا.

وكان ولي العهد أمير ويلز وليام وأميرة ويلز كايت أول من استقبل الزوجين الأمريكيين من العائلة المالكة، حيث التقيا بهما في الحديقة المسورة داخل القلعة بعد أن وصلا إلى المقر الملكي على متن طائرة هليكوبتر.



وقد تولى الأمير وزوجته مهمة الترحيب الرسمي والإداري، فاستقبلا الرئيس والسيدة الأولى في أراضي قلعة وندسور قبل أن يرافقاهما إلى لقائهما مع الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في مقر "فيكتوريا هاوس"، وهو أحد المقرات الملكية غير المعروفة نسبيا، ويقع في متنزه وندسور هوم بارك خلف القلعة.

وقد رحب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بالضيفين الأمريكيين خارج "فيكتوريا هاوس"، بينما صاحب وصولهما عزف موسيقي من فرقة سلاح الفرسان الملكي التي ارتدى أفرادها الزي الرسمي المصمم في القرن السابع عشر والمصنوع من خيوط الذهب الخالص.

وتحرك الموكب الملكي بعد ذلك في العربة الأيرلندية الرسمية عبر أراضي وندسور. وهذه العربة هي الوسيلة التي كانت تستخدمها الملكة إليزابيث الثانية عادة للتنقل إلى مراسم افتتاح البرلمان كل عام.

ويرافق الموكب ثمانون جنديا كجزء من حرس السيادة إلى قلعة وندسور، موزعين على أربع فرق. وقد عُزفت النشيدان الوطنيان الأمريكي والبريطاني مع انطلاق الموكب.


الأربعاء 17 سبتمبر 2025
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:45
12:21
06:03
04:36
