ترامب يلتقي ملك بريطانيا
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى قلعة وندسور مع بدء أول يوم من زيارة الدولة الثانية له إلى بريطانيا.
وكان ولي العهد أمير ويلز وليام وأميرة ويلز كايت أول من استقبل الزوجين الأمريكيين من العائلة المالكة، حيث التقيا بهما في الحديقة المسورة داخل القلعة بعد أن وصلا إلى المقر الملكي على متن طائرة هليكوبتر.
وقد تولى الأمير وزوجته مهمة الترحيب الرسمي والإداري، فاستقبلا الرئيس والسيدة الأولى في أراضي قلعة وندسور قبل أن يرافقاهما إلى لقائهما مع الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في مقر "فيكتوريا هاوس"، وهو أحد المقرات الملكية غير المعروفة نسبيا، ويقع في متنزه وندسور هوم بارك خلف القلعة.
وقد رحب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بالضيفين الأمريكيين خارج "فيكتوريا هاوس"، بينما صاحب وصولهما عزف موسيقي من فرقة سلاح الفرسان الملكي التي ارتدى أفرادها الزي الرسمي المصمم في القرن السابع عشر والمصنوع من خيوط الذهب الخالص.
وتحرك الموكب الملكي بعد ذلك في العربة الأيرلندية الرسمية عبر أراضي وندسور. وهذه العربة هي الوسيلة التي كانت تستخدمها الملكة إليزابيث الثانية عادة للتنقل إلى مراسم افتتاح البرلمان كل عام.
ويرافق الموكب ثمانون جنديا كجزء من حرس السيادة إلى قلعة وندسور، موزعين على أربع فرق. وقد عُزفت النشيدان الوطنيان الأمريكي والبريطاني مع انطلاق الموكب.
President Trump and First Lady Participates in a Windsor Castle Arrival Ceremony https://t.co/A5sPf705Of— The White House (@WhiteHouse) September 17, 2025
