مدينة سوسة تحتضن الصالون الدولي لصناعة النسيج في تونس من 16 الى 18 اكتوبر المقبل

من المنتظر، أن تحتضن مدينة سوسة، من 16 الى 18 أكتوبر المقبل، الصالون الدولي لصناعة النسيج في تونس

ويعد هذا المعرض الدولي الحدث الأبرز في شمال افريقيا لقطاع المنسوجات والملابس، يجذب العديد من الزوار بما في ذلك المصممين وتجار التجزئة وتجار الجملة والموزعين للاطلاع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا في قطاع النسيج .ويهدف هذا الصالون الذي يجمع خبراء الصناعة والموردين ومختلف المهنيين من افريقيا وأوروبا والشرق الاوسط الى ارساء شراكات وفرص عمل جديدة الى جانب تطوير الاعمال والعلاقات التجارية في هذا القطاع .يمثل قطاع النسيج في تونس صناعة ذات قيمة عالية على المستويات التقنية التكنولوجية والاقتصادية وهو ثاني قطاع مصدر في الصناعات المعملية وهو موجه كليا للتصدير، وتفيد الاحصائيات تطور قيم الصادرات في هذا القطاع بين 2022 و2024 وذلك من 9.5 مليار دينار سنة 2022 الى 9.18 مليار دينار سنة 2024 .وتحتل تونس المرتبة التاسعة ضمن أهم مزودي السوق الاوروبية في الملابس الجاهزة لسنة 2024 بحصة سوق تقدر ب2.6 بالمائة، علما وأن فرنسا وايطاليا وألمانيا هم من أبرز حرفائها.