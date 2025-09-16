Babnet   Latest update 19:10 Tunis

توزر: مهنيون يتطلعون إلى تحسين المنتج السياحي وتسويقه والعناية بنظافة المدن وتنظيمها استعدادا للموسم السياحي الشتوي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 18:28 قراءة: 2 د, 10 ث
      
استعدادا للموسم السياحي الشتوي في ولاية توزر، الذي ينطلق عادة بين موفى شهر سبتمبر الجاري وبداية شهر أكتوبر القادم، من خلال سلسلة من التظاهرات الرياضية والتسويقية، أعرب عدد من الناشطين والمهنيين في القطاع في تصريحات لصحفية "وات" عن أملهم في أن يكون الموسم واعدا، مشددين على اهمية حسن الإعداد من حيث نظافة المدن وتنظيمها والعناية بالمنتوج وتجديده.

وأشار في هذا السياق صاحب محل لبيع منتجات الصناعات التقليدية (عمير حمادي)، الى ضرورة التركيز على النظافة خصوصا وسط مدينة توزر ومسلك الواحات عبر توحيد الجهود بين مختلف الأطراف وبمساهمة المهنيين، فضلا على ضرورة تنظيم المدينة خاصة في ما يتعلق بتحرير الرصيف الذي تحتله المحلات التجارية والمقاهي وتوفير الحاويات صغيرة الحجم وسط المدينة.



وبخصوص مساهمة أصحاب المحلات في هذا الجهد، أشار المتحدث نفسه أنهم مدعوون إلى مزيد العناية بنظافة محلاتهم ومحيطها ومحيط السوق المركزية رغم جهودهم في هذا المجال، لافتا الى انه من الضروري وبغاية حسن استقبال زوار الجهة، توفير دورات مياه عمومية في بعض النقاط بالمسلك السياحي ووسط مدينة توزر، بما يسهم في توفير ظروف إقامة ملائمة للسياح خلال جولتهم داخل المدينة، علاوة على تنظيف موقع راس العين وبعض مجاري الأودية داخل الواحة القديمة، مع توجيه حملات أمنية للمحافظة على جمالية الفضاء.
ويرى أصحاب العربات السياحية المجرورة بالخيول من جهتهم، أنه من الضروري الحفاظ على مكونات المنتج السياحي في الجهة على غرار مسالك الواحات القديمة وموقع عنق الجمل بصيانتها وتنظيفها والحفاظ على انتظام الرحلات الجوفية كعامل محفز لاستقطاب السياح.
ولاحظ في هذا السياق صاحب عربة سياحية (الناجي عمارة )، أنه كان من المؤمل أن تنطلق في هذه الفترة تدخلات تهم النظافة وفق برنامج أعد من طرف السلطة الجهوية بحضور كافة الأطراف المعنية وخاصة تنظيف الواحات القديمة والأودية ومختلف المواقع السياحية، غير أن هذا البرنامج لم ينطلق بعد، وفق تأكيده، مشددا على أن أصحاب القطاع يوكل إليهم تقديم صورة جيدة عن السياحة في الجهة، عبر احترام قوانين السير والمحافظة على نظافة وجمالية الهندام بالنسبة إلى سائق العربة.
كما دعا صاحب عربة سياحية اخرى (صالح العكوري)، إلى ضرورة حسن الاستعداد للموسم بعقد المجلس الجهوي للسياحة في أقرب الآجال وتبنيه لمجموعة من الإجراءات التي يجب على كافة الأطراف الالتزام بتنفيذها، وفق تقديره بما يساهم في إنجاح الموسم السياحي الجديد وذلك خاصة في ما يتعلق بتجديد المنتوج نظرا لتقادم أغلبه.
ويبقى على المهنيين وفق رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار عبد الفتاح مليك، مهمة التسويق للمنتوج السياحي، داعيا الوكالات المنتصبة في الجهة إلى المشاركة في المعارض الدولية للترويج للجهة، مبينا أن استعدادات وكالات الأسفار انطلقت منذ فترة عبر دعم الأسطول بدفعة من السيارات رباعية الدفع الجديدة تتعزز وفق رأيه من خلال استعدادات أصحاب النزل لاسيما وأن الجهة ستشهد قبل نهاية السنة إعادة فتح وحدتين سياحيتين في توزر وتمغزة، منوها بضرورة الاعتناء بنظافة كامل المحيط السياحي لا فقط المسالك السياحية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314949


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Track Flotilla Sumud
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
30°-24
30°-23
31°-24
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    