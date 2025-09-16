توزر: مهنيون يتطلعون إلى تحسين المنتج السياحي وتسويقه والعناية بنظافة المدن وتنظيمها استعدادا للموسم السياحي الشتوي

استعدادا للموسم السياحي الشتوي في ولاية توزر، الذي ينطلق عادة بين موفى شهر سبتمبر الجاري وبداية شهر أكتوبر القادم، من خلال سلسلة من التظاهرات الرياضية والتسويقية، أعرب عدد من الناشطين والمهنيين في القطاع في تصريحات لصحفية "وات" عن أملهم في أن يكون الموسم واعدا، مشددين على اهمية حسن الإعداد من حيث نظافة المدن وتنظيمها والعناية بالمنتوج وتجديده.



وأشار في هذا السياق صاحب محل لبيع منتجات الصناعات التقليدية (عمير حمادي)، الى ضرورة التركيز على النظافة خصوصا وسط مدينة توزر ومسلك الواحات عبر توحيد الجهود بين مختلف الأطراف وبمساهمة المهنيين، فضلا على ضرورة تنظيم المدينة خاصة في ما يتعلق بتحرير الرصيف الذي تحتله المحلات التجارية والمقاهي وتوفير الحاويات صغيرة الحجم وسط المدينة.



وبخصوص مساهمة أصحاب المحلات في هذا الجهد، أشار المتحدث نفسه أنهم مدعوون إلى مزيد العناية بنظافة محلاتهم ومحيطها ومحيط السوق المركزية رغم جهودهم في هذا المجال، لافتا الى انه من الضروري وبغاية حسن استقبال زوار الجهة، توفير دورات مياه عمومية في بعض النقاط بالمسلك السياحي ووسط مدينة توزر، بما يسهم في توفير ظروف إقامة ملائمة للسياح خلال جولتهم داخل المدينة، علاوة على تنظيف موقع راس العين وبعض مجاري الأودية داخل الواحة القديمة، مع توجيه حملات أمنية للمحافظة على جمالية الفضاء.ويرى أصحاب العربات السياحية المجرورة بالخيول من جهتهم، أنه من الضروري الحفاظ على مكونات المنتج السياحي في الجهة على غرار مسالك الواحات القديمة وموقع عنق الجمل بصيانتها وتنظيفها والحفاظ على انتظام الرحلات الجوفية كعامل محفز لاستقطاب السياح.ولاحظ في هذا السياق صاحب عربة سياحية (الناجي عمارة )، أنه كان من المؤمل أن تنطلق في هذه الفترة تدخلات تهم النظافة وفق برنامج أعد من طرف السلطة الجهوية بحضور كافة الأطراف المعنية وخاصة تنظيف الواحات القديمة والأودية ومختلف المواقع السياحية، غير أن هذا البرنامج لم ينطلق بعد، وفق تأكيده، مشددا على أن أصحاب القطاع يوكل إليهم تقديم صورة جيدة عن السياحة في الجهة، عبر احترام قوانين السير والمحافظة على نظافة وجمالية الهندام بالنسبة إلى سائق العربة.كما دعا صاحب عربة سياحية اخرى (صالح العكوري)، إلى ضرورة حسن الاستعداد للموسم بعقد المجلس الجهوي للسياحة في أقرب الآجال وتبنيه لمجموعة من الإجراءات التي يجب على كافة الأطراف الالتزام بتنفيذها، وفق تقديره بما يساهم في إنجاح الموسم السياحي الجديد وذلك خاصة في ما يتعلق بتجديد المنتوج نظرا لتقادم أغلبه.ويبقى على المهنيين وفق رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار عبد الفتاح مليك، مهمة التسويق للمنتوج السياحي، داعيا الوكالات المنتصبة في الجهة إلى المشاركة في المعارض الدولية للترويج للجهة، مبينا أن استعدادات وكالات الأسفار انطلقت منذ فترة عبر دعم الأسطول بدفعة من السيارات رباعية الدفع الجديدة تتعزز وفق رأيه من خلال استعدادات أصحاب النزل لاسيما وأن الجهة ستشهد قبل نهاية السنة إعادة فتح وحدتين سياحيتين في توزر وتمغزة، منوها بضرورة الاعتناء بنظافة كامل المحيط السياحي لا فقط المسالك السياحية.