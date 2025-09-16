بن عروس: حملة تلقيح الحيوانات ضد داء الكلب تسير بنسق تصاعدي في مختلف مناطق الولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>

اكدت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السعيدي، ان حملة تلقيح الحيوانات ضد داء الكلب تسير بنسق تصادي في مختلف مناطق الولاية

وبينت السعيدي اليوم الثلاثاء في تصريح لصحفي "وات"، ان الحملة الوطنية ضد داء الكلب، التي انطلقت مند يوم 1 سبتمبر وتتواصل فعالياتها الى غاية 31 أكتوبر القادم، ستشمل تنظيم مجموعة من الخيام البيطرية ببن عروس، الى جانب برمجة عمل ثلاثة فرق متنقلة وفق رزنامة تم اعدادها بشكل مسبق، وتم تعليقها بكل المعتمديات والبلديات المتواجدة بالجهة .

وقالت السعيدي في ذات التصريح، ان دائرة الصحة البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وضعت برنامجا خاصا لفائدة التلاميذ لتوعيتهم وتحسيسيهم بخطورة الإصابة بداء الكلب والانعكاسات الصحية التي يمكن ان تنجر عن هذا المرض وطرق التوقي منه وكيفية حماية حيوانتهم الاليفة عبر التلقيح الدوري وكيفية تفادي تجمع الكلاب والقطط وتجنب تكدس الفضلات وغيرها.

