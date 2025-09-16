Babnet   Latest update 23:03 Tunis

بن عروس: حملة تلقيح الحيوانات ضد داء الكلب تسير بنسق تصاعدي في مختلف مناطق الولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025
      
اكدت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السعيدي، ان حملة تلقيح الحيوانات ضد داء الكلب تسير بنسق تصادي في مختلف مناطق الولاية
 وبينت السعيدي اليوم الثلاثاء في تصريح لصحفي "وات"، ان الحملة الوطنية ضد داء الكلب، التي انطلقت مند يوم 1 سبتمبر وتتواصل فعالياتها الى غاية 31 أكتوبر القادم، ستشمل تنظيم مجموعة من الخيام البيطرية ببن عروس، الى جانب برمجة عمل ثلاثة فرق متنقلة وفق رزنامة تم اعدادها بشكل مسبق، وتم تعليقها بكل المعتمديات والبلديات المتواجدة بالجهة .
 وقالت السعيدي في ذات التصريح، ان دائرة الصحة البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وضعت برنامجا خاصا لفائدة التلاميذ لتوعيتهم وتحسيسيهم بخطورة الإصابة بداء الكلب والانعكاسات الصحية التي يمكن ان تنجر عن هذا المرض وطرق التوقي منه وكيفية حماية حيوانتهم الاليفة عبر التلقيح الدوري وكيفية تفادي تجمع الكلاب والقطط وتجنب تكدس الفضلات وغيرها.

وحثت كافة المواطنين على الاقبال على عملية تلقيح حيواناتهم ضد داء الكلب حسب برنامج العمل الخاص بالحملة الميدانية والموضوع في الغرض من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، والتي نشرت على موقعها الالكتروني او عبر التوجه الى المراكز القارة المخصّصة لاستقبال المواطنين طيلة أيام الأسبوع بكل من مقرين وحمام الانف والمحمدية ومرناق.

يذكر ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، أعلنت مؤخرا عن برنامج الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب بالجهة وعن مواعيد تنقل الفرق البيطرية الى كافة معتمديات الجهة وتحديد فترة حضورها بالمناطق التي ستشملها الحملة .


الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
