بمناسبة العودة المدرسية رئيس الجمهورية يشدد على توفير الظروف المتساوية لكل التلاميذ ويدعو إلى المعالجة الفورية لعديد الإشكالات

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الاثنين، على ضرورة توفير الظروف الملائمة والمتساوية في التعليم لكل التلاميذ في كل أنحاء البلاد، داعيا إلى كلّ الأطراف المتداخلة إلى المعالجة الفورية لعديد الأوضاع المتراكمة عبر عقود لتذليل سائر أنواع العقبات أمام التلاميذ والطلبة وكل مكونات الأسرة التربوية.



جاء ذلك خلال اشرافه، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2025-2026، على اجتماع ضمّ كل من وزير الداخلية خالد النوري ووزير النقل رشيد العامري، وأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم وهم وزير التربية نور الدين النوري، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، ووزير الشؤون الدينية وأحمد البوهالي، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، ووزيرة الشؤون الثقافية وأمينة الصرارفي.



وأوضح رئيس الدّولة "أنه، في انتظار انطلاق أعمال المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم في أقرب الآجال، لا بدّ من الإحاطة الكاملة بالنّاشئة وبالأسرة التربويّة بكامل مكوّناتها انطلاقا من الإيمان العميق بأن يكون الإصلاح شاملا والقطع مع الإصلاحات التي تبدو في الظّاهر كذلك، ولكنّها أدّت إلى النتائج التي أفضت لا للإصلاح ولكن لنقيضه".وبين ان المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم تمّ إنشاؤه بنصّ الدّستور حتّى لا تكون التّربية والتّعليم مجالا تتقاذفه حسابات السياسة في الدّاخل والإملاءات القادمة من الخارج. وهو ما أدّى إلى ضحايا يقتضي الواجب الوطني إيجاد حلول لهم حتّى يخرجوا من الأوضاع التي تردّوا فيها وحتّى يساهموا، وهم قادرون على المساهمة الوطنية الناجعة، في عمليّة البناء والتّشييد.وأكّد رئيس الدّولة على أن التّعليم حقّ للجميع كالماء والهواء وعلى أن التّعليم الوطني والتّربية والثّقافة الوطنيّتان من قطاعات السيادة، فهي التي ستصنع أجيالا جديدة ستتسلّم المشعل وتقي المجتمع من كلّ أصناف الانحرافات.وشدّد رئيس الدّولة على ضرورة توفير الظّروف الملائمة والمتساوية في كلّ أنحاء البلاد وهو مبدأ إلزامي بنصّ الدّستور إلى حدود سنّ السّادسة عشرة، ولكن التّخريب الممنهج للبرامج وللبناءات ولوسائل النّقل وغيرها أدّى إلى تفاقم الأميّة. وكان من المفترض ألّا يبقى أمّي واحد.كما شدّد رئيس الجمهوريّة على المعالجة الفوريّة لعديد الأوضاع التي تراكمت عبر عقود وعلى تدخّل كلّ الأطراف المعنيّة بهدف تذليل سائر أنواع العقبات أمام التّلاميذ والطّلبة وكل مكوّنات الأسرة التربويّة.كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بضرورة مضاعفة الجهود لتيسير تنقّل التلاميذ مع تسيير دوريات أمنيّة في محيط المدارس والمعاهد حماية لهم من كلّ أشكال الانحراف ومن كل المظاهر الإجراميّة ومن المخدّرات على وجه الخصوص.وخلص رئيس الجمهوريّة إلى التّأكيد مجدّدا على أن التونسيّين والتونسيّات حين توفّرت لهم الظروف الملائمة لم يبدعوا في تونس فقط، بل في العالم كلّه. فتونس منارة يشع منها الإبداع وتضيء منها الأنوار.