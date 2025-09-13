وزارة الصحة: أربع عمليات زرع أعضاء ناجحة تنقذ أربعة مرضى

<img src=http://www.babnet.net/images/8/chuheart.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الصحة أنّ الفرق الطبية بمستشفيات الرابطة والمنجي سليم بالمرسى وشارل نيكول وسهلول سوسة، وبإشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، أنجزت خلال هذا الأسبوع أربع عمليات زرع أعضاء ناجحة لفائدة أربعة مرضى، وذلك بفضل تبرّع شاب يبلغ من العمر 38 سنة.



وأكدت الوزارة أنّ هذا التبرّع النبيل حوّل لحظة الحزن إلى بارقة أمل ومنح حياة جديدة لأربعة أشخاص كانوا في أمسّ الحاجة إلى زراعة الأعضاء.

