وزارة الصحة: أربع عمليات زرع أعضاء ناجحة تنقذ أربعة مرضى
أعلنت وزارة الصحة أنّ الفرق الطبية بمستشفيات الرابطة والمنجي سليم بالمرسى وشارل نيكول وسهلول سوسة، وبإشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، أنجزت خلال هذا الأسبوع أربع عمليات زرع أعضاء ناجحة لفائدة أربعة مرضى، وذلك بفضل تبرّع شاب يبلغ من العمر 38 سنة.
وأكدت الوزارة أنّ هذا التبرّع النبيل حوّل لحظة الحزن إلى بارقة أمل ومنح حياة جديدة لأربعة أشخاص كانوا في أمسّ الحاجة إلى زراعة الأعضاء.
وتوجّهت وزارة الصحة بتحية شكر وامتنان لعائلة المتبرّع على قرارها الإنساني الشجاع، كما ثمّنت المجهودات الكبيرة للإطارات الطبية وشبه الطبية وكل الفرق الصحية التي ساهمت في إنجاح هذه العمليات الدقيقة.
