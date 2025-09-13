Babnet   Latest update 22:12 Tunis

بنزرت: توجيه واعادة ضخ 21 طنا من الخضر والغلال في المسالك القانونية اثر حملة رقابية مشتركة

Publié le Samedi 13 Septembre 2025
      
تولت المصالح الرقابية لكل من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة بمعية المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت، اثر حملة امنية واسعة شملت جميع المفترقات الواقعة بمداخل مدينة بنزرت، توجيه وإعادة ضخ ما يوازي 21 طنا من الخضر والغلال ضمن المسالك القانونية، بحسب ما افاد به مصدر مسؤول من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية صحفي "وات".
وبين المصدر ذاته، ان الحملة الرقابية المشتركة تتنزل في اطار توجهات المجلس الجهوي للامن واللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية، وقد تم للغرض استنفار كافة الوسائل اللوجستية والاطار البشري طيلة ليلة امس الجمعة ونهار اليوم السبت، للتصدي لكل مظاهر التجارة الموازية وتامين التزود بالمواد الاستهلاكية في اطرها القانونية والضغط على الأسعار.
كما تم خلال الحملة حجز وإعادة ضخ وتوجيه 1 طن من الأسماك واللحوم الحمراء للترويج ضمن المسالك القانونية بالجهة، مع تواصل الحملة في الزمان والمكان وشتشمل جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية.


