Babnet   Latest update 22:12 Tunis

وزيرة المالية تشرف على حفل تكريم المتفوقين من أبناء المنتسبين للديوانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5cf672a2131.81700750_lgqojfhenpikm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 21:26 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أشرفت اليوم السبت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على فعاليات الاحتفال بيوم العلم الذي نظمته تعاونية أعوان الديوانة لفائدة أبناء الأسرة الديوانية، وذلك في إطار العمل الاجتماعي والإحاطة بأعوان الديوانة وأبنائهم.

وأكدت وزيرة المالية، وفق بلاغ للديوانة، خلال كلمة ألقتها بالمناسبة على دعمها للعمل الاجتماعي لتعاونية أعوان الديوانة وأن الاحتفال بيوم العلم هي مناسبة لتكريم أبناء الأعوان الناجحين ولتثمين دور أوليائهم الذين يكرمون اليوم بدورهم، مما يساهم في دعم الاستقرار العائلي وضمان المردود الإيجابي في العمل.

ومن جهته بين السيد المدير العام للديوانة أن الاحتفال بيوم العلم هي سنة حميدة دأبت على تنظيمها التعاونية لفائدة أبناء أعوان الديوانة لتكريم الناجحين والمتفوقين في مختلف المناظرات الوطنية في إطار تفعيل الدور الاجتماعي والإحاطة بأعوان الديوانة وعائلاتهم.

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314808


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
35°-22
33°-23
34°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    