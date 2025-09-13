وزيرة المالية تشرف على حفل تكريم المتفوقين من أبناء المنتسبين للديوانية
أشرفت اليوم السبت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على فعاليات الاحتفال بيوم العلم الذي نظمته تعاونية أعوان الديوانة لفائدة أبناء الأسرة الديوانية، وذلك في إطار العمل الاجتماعي والإحاطة بأعوان الديوانة وأبنائهم.
وأكدت وزيرة المالية، وفق بلاغ للديوانة، خلال كلمة ألقتها بالمناسبة على دعمها للعمل الاجتماعي لتعاونية أعوان الديوانة وأن الاحتفال بيوم العلم هي مناسبة لتكريم أبناء الأعوان الناجحين ولتثمين دور أوليائهم الذين يكرمون اليوم بدورهم، مما يساهم في دعم الاستقرار العائلي وضمان المردود الإيجابي في العمل.
ومن جهته بين السيد المدير العام للديوانة أن الاحتفال بيوم العلم هي سنة حميدة دأبت على تنظيمها التعاونية لفائدة أبناء أعوان الديوانة لتكريم الناجحين والمتفوقين في مختلف المناظرات الوطنية في إطار تفعيل الدور الاجتماعي والإحاطة بأعوان الديوانة وعائلاتهم.
