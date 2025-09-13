عودة جامعية 2025: الاتحاد العام لطلبة تونس يدعو الى تلافي النقائص في الخدمات الجامعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/uget.jpg width=100 align=left border=0>

طالب الاتحاد العام لطلبة تونس، السلطات والهياكل الجامعية بالتعجيل في تلافي النقائص المتعلّقة بالخدمات الجامعية، على غرار النقل والسكن الجامعي والمنح والإطعام.

وجدد الاتحاد، في بلاغ أصدره بمناسبة العودة الجامعية 2025 /2026 حرصه على أن تظلّ الجامعة فضاءً للعلم والمعرفة والإبداع، وفضاءً للحريات الطلابية.

وعبر عن التزامه الراسخ بالوقوف إلى جانب الطلبة والدفاع عن قضاياهم الطلابية والوطنية.





وجدّد دعوته إلى كسر الحصار المفروض على غزّة ودعم كل المبادرات الشعبية والطلابية العالمية المناصرة لفلسطين.