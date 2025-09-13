وزارة النقل: رفع جاهزية أسطول النقل المدرسي والجامعي إلى 2743 حافلة مع انطلاق السنة الدراسية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/transtule1105x1.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة النقل، السبت، أنّ عدد الحافلات المخصّصة للنقل المدرسي والجامعي بلغ 2743 حافلة، مقابل 2497 خلال الموسم الماضي، أي ما يعادل 65% من مجموع الأسطول الجاهز للاستغلال. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2025-2026، وسط توقّعات بارتفاع عدد التلاميذ والطلبة المنتفعين بخدمات النقل العمومي بنسبة 10% مقارنة بالعام المنقضي.



أبرز المؤشرات:

