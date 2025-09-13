Babnet   Latest update 19:46 Tunis

وزارة النقل: رفع جاهزية أسطول النقل المدرسي والجامعي إلى 2743 حافلة مع انطلاق السنة الدراسية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/transtule1105x1.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 18:19
      
أعلنت وزارة النقل، السبت، أنّ عدد الحافلات المخصّصة للنقل المدرسي والجامعي بلغ 2743 حافلة، مقابل 2497 خلال الموسم الماضي، أي ما يعادل 65% من مجموع الأسطول الجاهز للاستغلال. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2025-2026، وسط توقّعات بارتفاع عدد التلاميذ والطلبة المنتفعين بخدمات النقل العمومي بنسبة 10% مقارنة بالعام المنقضي.

أبرز المؤشرات:


* ارتفاع عدد المشتركين في خدمات النقل المدرسي والجامعي بنسبة متوقعة في حدود 6%.

* تخصيص 2170 خطا مدرسيا وجامعيا من مجموع 3133 خطا على شبكة الحافلات الوطنية.
* برنامج صيانة للأسطول المتوفر وخطة لتجاوز صعوبات التجديد والتطوير.
* شركة النقل بتونس: جاهزية الحافلات سترتفع بـ 53% لتبلغ حوالي 750 حافلة.
* الشركات الجهوية: جاهزية إجمالية تصل إلى 69%، مع تحسن بنسبة 6% في الأسطول المخصّص للنقل المدرسي والجامعي.
* شبكة المترو الخفيف وقطارات TGM: حوالي 60 عربة جاهزة مقابل 56 العام الماضي.
* الشركة الوطنية للسكك الحديدية: جاهزية 14 قطارا كهربائيا على خط أحواز تونس (من أصل 20)، و7 قطارات على خط أحواز الساحل (من أصل 7)، بنسبة 78%.

إجراءات مرافقة:

* استكمال تأهيل 7 عربات مترو خفيف ضمن برنامج يهم 28 عربة لفائدة شركة النقل بتونس قبل موفى 2025.
* ترشيد استعمال الحافلات في النقل التعاقدي لتوظيفها في خدمات النقل العمومي.
* التنسيق مع السلط الجهوية لمراجعة التوقيت المدرسي لتخفيف الضغط أثناء أوقات الذروة.
* حملات تحسيسية للمسافرين للمحافظة على المعدات.
* تطوير ورقمنة منظومة الاشتراكات المدرسية والجامعية.


