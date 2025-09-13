Babnet   Latest update 19:46 Tunis

السينما التونسية تسجل حضورها في المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني بنامور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5a2be827d07.22396973_eljhnomfqikpg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 18:17
      
ستكون السينما التونسية حاضرة خلال الدورة 40 من المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني بنامور-بلجيكا، التي ستنتظم من 3 إلى 10 أكتوبر 2025، وذلك من خلال فيلم "اغتراب" لمهدي الهميلي الذي سيعرض ضمن قسم جديد في المهرجان، وفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" من إنتاج مشترك مصري تونسي فرنسي، فضلا عن حضور المخرج التونسي لطفي عاشور في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.

ويشارك فيلم "اغتراب" لمهدي الهميلي ضمن قسم جديد بعنوان " CONFLUENCE " يعرض  عددا من الأفلام الطويلة الوافدة من الدول الفرنكوفونية، "اغتراب" هو فيلم روائي طويل من إنتاج سنة 2024، إخراج مهدي هميلي وإنتاج مفيدة فضيلة ومهدي هميلي، من بطولة كل من غانم زرلي ومرام بن عزيزة ويونس فارحي وسليم بكّار ومراد غرسلي ومحمد قلصي، ويروي ا قصة مستوحاة من أحداث واقعية، عن "عامل في مصنع للحديد يسعى للانتقام ولاكتشاف الحقيقة حول موت صديقه الغامض".



أما فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج المصري مراد مصطفى والذي ساهمت في إنتاجه عديد الدول من خلال إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان، ومن تونس تحديدا شركة  "نوماديس ايماج" ، ويروي العمل قصة "عائشة"، ممرضة سودانية تبلغ من العمر 26 عاما، تعيش في حي في القاهرة، حيث تشهد التوترات بين المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية أخرى. وتبقى عالقة بين علاقة غامضة مع شاب مصري يعمل طباخا، وبين ابتزاز مشبوه مقابل أمنها، ومنزل جديد حيث تم تعيينها، تجد عائشة صعوبة في مواجهة مخاوفها وهزائمها الماضية، تدريجيا، يبدأ خيالها في إرباك حدود هذه الواقع.

وينافس هذا العمل في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة التي يشارك فيها 13 فيلما من عديد الدول، وضمن المسابقة ذاتها، يحضر المخرج التونسي لطفي عاشور عضوا للجنة التحكيم، بعد أن شارك في السنة الفارطة في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلمه الحاصل على التانيت الذهبي في الدورة 35 من أيام قرطاج السينمائية، الذراري الحمر، وقد حاز الفيلم خلال مشاركته في الدورة الماضية من مهرجان نامور على الجائزة الذهبية.
 


