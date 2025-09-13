السينما التونسية تسجل حضورها في المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني بنامور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5a2be827d07.22396973_eljhnomfqikpg.jpg width=100 align=left border=0>

ستكون السينما التونسية حاضرة خلال الدورة 40 من المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني بنامور-بلجيكا، التي ستنتظم من 3 إلى 10 أكتوبر 2025، وذلك من خلال فيلم "اغتراب" لمهدي الهميلي الذي سيعرض ضمن قسم جديد في المهرجان، وفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" من إنتاج مشترك مصري تونسي فرنسي، فضلا عن حضور المخرج التونسي لطفي عاشور في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.



ويشارك فيلم "اغتراب" لمهدي الهميلي ضمن قسم جديد بعنوان " CONFLUENCE " يعرض عددا من الأفلام الطويلة الوافدة من الدول الفرنكوفونية، "اغتراب" هو فيلم روائي طويل من إنتاج سنة 2024، إخراج مهدي هميلي وإنتاج مفيدة فضيلة ومهدي هميلي، من بطولة كل من غانم زرلي ومرام بن عزيزة ويونس فارحي وسليم بكّار ومراد غرسلي ومحمد قلصي، ويروي ا قصة مستوحاة من أحداث واقعية، عن "عامل في مصنع للحديد يسعى للانتقام ولاكتشاف الحقيقة حول موت صديقه الغامض".

