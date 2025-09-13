بن عروس: خيمة بيطرية بفوشانة للتلقيح ضد داء الكلب
نظمت دائرة الصحة البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس بالتعاون مع بلدية فوشانة، اليوم السبت، نقطة خارجية للتحسيس بخطورة إصابة الإنسان والحيوان بداء الكلب وطرق التوقي منه وخيمة بيطرية مجانية للتلقيح، وذلك بساحة الفنون بفوشانة.
ويأتي تنظيم هذه الخيمة، وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فاطمة السعيدي في تصريحها لـصحفي "وات" اليوم السبت ، في إطار الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب والتي انطلقت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري
وانطلقت الحملة في عدد من المناطق وفق جدول زمني تم ضبطه للغرض، حيث تم تنظيم قوافل ميدانية بعدد من الاحياء وخيمات بيطرية لتعزيز الوقاية والتحسيس ضد هذا المرض وتأثيره على الصحة العامة وتوعية المواطنين بضرورة تلقيح الحيوانات الاهلية ضد هذا الداء.
وتتواصل الحملة في بقية جهات ولاية بن عروس الى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل، وفق جدول زمني خاص بكل جهة تم ارساله وتعليقه بكل بلدية ومعتمدية، بالإضافة الى المراكز القارة التابعة للدائرة وبموقع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية .
وقد شهدت هذه الحملة إقبالا لافتا من قبل المواطنين الذين قدموا من مختلف أحياء بلدية فوشانة والمناطق المجاورة لها لتلقيح حيواناتهم من قبل الفرق البيطرية التي أمنت هذه العملية التي توجت بتلقيح 173 حيوانا (قطط وكلاب).
يذكر إن دائرة الإنتاج الحيواني تضع على ذمة كافة المواطنين مراكزها القارة التابعة لها لاستقبال الراغبين في تلقيح كلابهم أو قططهم طيلة أيام الأسبوع بكل من مقرين وحمام الانف والمحمدية ومرناق .
