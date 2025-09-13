Babnet   Latest update 21:23 Tunis

بن عروس: خيمة بيطرية بفوشانة للتلقيح ضد داء الكلب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 20:26 قراءة: 1 د, 7 ث
      
نظمت دائرة الصحة البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس بالتعاون مع بلدية فوشانة، اليوم السبت، نقطة خارجية للتحسيس بخطورة إصابة الإنسان والحيوان بداء الكلب وطرق التوقي منه وخيمة بيطرية مجانية للتلقيح، وذلك بساحة الفنون بفوشانة.
ويأتي تنظيم هذه الخيمة، وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فاطمة السعيدي في تصريحها لـصحفي "وات" اليوم السبت ، في إطار الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب والتي انطلقت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري
وانطلقت الحملة في عدد من المناطق وفق جدول زمني تم ضبطه للغرض، حيث تم تنظيم قوافل ميدانية بعدد من الاحياء وخيمات بيطرية لتعزيز الوقاية والتحسيس ضد هذا المرض وتأثيره على الصحة العامة وتوعية المواطنين بضرورة تلقيح الحيوانات الاهلية ضد هذا الداء.

وتتواصل الحملة في بقية جهات ولاية بن عروس الى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل، وفق جدول زمني خاص بكل جهة تم ارساله وتعليقه بكل بلدية ومعتمدية، بالإضافة الى المراكز القارة التابعة للدائرة وبموقع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية .

وقد شهدت هذه الحملة إقبالا لافتا من قبل المواطنين الذين قدموا من مختلف أحياء بلدية فوشانة والمناطق المجاورة لها لتلقيح حيواناتهم من قبل الفرق البيطرية التي أمنت هذه العملية التي توجت بتلقيح 173 حيوانا (قطط وكلاب).
يذكر إن دائرة الإنتاج الحيواني تضع على ذمة كافة المواطنين مراكزها القارة التابعة لها لاستقبال الراغبين في تلقيح كلابهم أو قططهم طيلة أيام الأسبوع بكل من مقرين وحمام الانف والمحمدية ومرناق .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314798


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
35°-22
33°-23
34°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    