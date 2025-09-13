بن عروس: خيمة بيطرية بفوشانة للتلقيح ضد داء الكلب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت دائرة الصحة البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس بالتعاون مع بلدية فوشانة، اليوم السبت، نقطة خارجية للتحسيس بخطورة إصابة الإنسان والحيوان بداء الكلب وطرق التوقي منه وخيمة بيطرية مجانية للتلقيح، وذلك بساحة الفنون بفوشانة.

ويأتي تنظيم هذه الخيمة، وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فاطمة السعيدي في تصريحها لـصحفي "وات" اليوم السبت ، في إطار الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب والتي انطلقت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري

وانطلقت الحملة في عدد من المناطق وفق جدول زمني تم ضبطه للغرض، حيث تم تنظيم قوافل ميدانية بعدد من الاحياء وخيمات بيطرية لتعزيز الوقاية والتحسيس ضد هذا المرض وتأثيره على الصحة العامة وتوعية المواطنين بضرورة تلقيح الحيوانات الاهلية ضد هذا الداء.

