رئيس الجمهورية: من كانوا يتظاهرون بأنهم خصماء الدّهر ...تعرّت عوراتهم والمُخرج يحرّكهم كالدُّمى من وراء الستار وهو معلوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c535975956b2.66880891_lmhniegqpjofk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 09:12
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح يوم أمس الجمعة 12 سبتمبر على اجتماع مجلس الوزراء وتناول المجلس عددا من مشاريع النصوص القانونية. وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ تونس ماضية بخطى ثابتة إلى الأمام ولا رجوع إلى الوراء. وأن مسار الثّورة مُستمرّ في كافّة المجالات وفي تجسيد العهد لتحقيق انتظارات الشّعب التّونسي في سائر الجهات والقطاعات، مع العزم الذي لن يلين للقضاء على اللّوبيات وعلى من والاهم داخل عديد المرافق العمومية، مع مواصلة مقاومة الفساد بكلّ أشكاله وتوزيع الثروة على الشّعب حتى لا يبقى لا بائس ولا محروم. كما أشار رئيس الدّولة إلى عديد الظواهر غير الطّبيعية المفضوحة أمام الجميع. ومن كانوا يتظاهرون بأنهم خصماء الدّهر بالأمس القريب تعرّت عوراتهم وظهرت سوءاتهم لأنهم منذ البداية وزّعوا الأدوار في ما بينهم وكانوا على عكس ما أظهروا حلفاء وخلّانا أوفياء، والمُخرج يحرّكهم كالدُّمى من وراء الستار وهو معلوم. كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أن النّصوص القانونية يجب أن تقوم على حلول جذريّة خاصة لمن طالت بطالتهم ومن كانوا ضحايا للتّفقير والفساد. فالثّورة يجب أن تجبّ ما قبلها، وبنصوص ثوريّة سيتهاوى الأعداء. والشباب قادم في قادم الأيام ليواصل بناء جديدا للوطن، أركانه الحريّة الحقيقيّة والكاملة والعدالة الإجتماعيّة والعزّة والسّؤدد والمجد الأثيل.


السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:49
12:22
06:00
04:32
Babnet

الأكثر قراءة آخر 7 أيام

