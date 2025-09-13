Babnet   Latest update 10:03 Tunis

كاس ديفيس للتنس (المجموعة الاولى) تونس - السويد 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681cbf49537582.16712502_gfeiponjklqmh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 09:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فاز معز الشرقي على ليو بورغ 2-صفر (6-1 و6-1) بينما خسر عزيز واقع امام أولي والين 1-2 (6-2 و6-7 و1-6) اليوم الجمعة بقاعة بارتي ارينا بغوتبورغ ليتعادل المنتخبان التونسي مع نظيره السويدي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس ديفيس للتنس.
وتقام غدا السبت مباراة في الزوجي واخريين في الفردي على ان يعود الفوز للمنتخب الذي سيحقق ثلاثة انتصارات.
ويتأهل المنتخب الفائز من هذه المواجهة الى التصفيات المؤهلة لكأس ديفيس 2026 بينما سيخوض المنتخب الخاسر باراج المجموعة العالمية الأولى لعام 2026.

 

 
 


