نابل: انطلاق الدورة 32 للجامعة الصيفية لمؤسسة محمد علي الحامي من 12 الى 14 سبتمبر بالحمامات

مثل موضوع "التنمية من منظور مختلف في عالم مضطرب وعميق التحولات" المحور الرئيسي لاعمال الدورة 32 للجماعة الصيفية لمؤسسة محمد علي الحامي للفكر الاستراتيجي والدراسات الاستشرافية، التي انطلقت عصر يوم الجمعة والتي تتواصل الى 14 سبتمبر بالحمامات.



واشار رئيس جمعية محمد علي الحامي والامين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في تصريح لصحفي "وات" الى ان الدورة 32 للجامعة الصيفية ستعنى بموضوع التنمية في تونس بمنظور جديد وفي ظل عالم كله متغيرات ويعيش حالة عدم استقرار، مبرزا ان اعمال الدورة سيؤثثها عدد من الاكاديميين والباحثين والمختصين بمجموعة من المداخلات التي ستكون منطلقا لنقاش معمق حول البدائل الممكنة بحضور مجموعة من النقابيين وممثلي المجتمع المدني.

