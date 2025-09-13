نابل: انطلاق الدورة 32 للجامعة الصيفية لمؤسسة محمد علي الحامي من 12 الى 14 سبتمبر بالحمامات
مثل موضوع "التنمية من منظور مختلف في عالم مضطرب وعميق التحولات" المحور الرئيسي لاعمال الدورة 32 للجماعة الصيفية لمؤسسة محمد علي الحامي للفكر الاستراتيجي والدراسات الاستشرافية، التي انطلقت عصر يوم الجمعة والتي تتواصل الى 14 سبتمبر بالحمامات.
واشار رئيس جمعية محمد علي الحامي والامين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في تصريح لصحفي "وات" الى ان الدورة 32 للجامعة الصيفية ستعنى بموضوع التنمية في تونس بمنظور جديد وفي ظل عالم كله متغيرات ويعيش حالة عدم استقرار، مبرزا ان اعمال الدورة سيؤثثها عدد من الاكاديميين والباحثين والمختصين بمجموعة من المداخلات التي ستكون منطلقا لنقاش معمق حول البدائل الممكنة بحضور مجموعة من النقابيين وممثلي المجتمع المدني.
وابرز ان الجامعة الصيفية لن تتوقف عند تشخيص الواقع وتحليله بل انها ستعمل على الخروج بمقترحات بدائل مواطنية وبمقترحات آليات عمل ناجعة للتغيير خاصة المرتبطة بالاستثمار وباستقطاب الاستثمار الخارجي وبالبيئة وبالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ولاحظ ان الجامعة الصيفية اختارت جهة قابس "الاكثر تلوثا" وفق قوله، لتكون حالة مصغرة لانجاز مقترح مشروع للتنمية المحلية والجهوية يربط بين البيئي والاجتماعي والاقتصادي ليكون مثالا يمكن الاستئناس به والنسج على منواله.
واشار قيزة الى ان الجامعة الصيفية ستكون فرصة لتقديم كتابه حول "تاريخ الحركة النقابية بمنظور مختلف" ليكون منطلقا للنقاش والبحث حول "الاليات الممكنة لتحريك المجتمع المدني لتجسيم المواطنية وتحقيق هدف دفع المشاركة في الشان العام".
ويتضمن جدول اعمال الجامعة الصيفية مجموعة من الجلسات العلمية التي ستسعنى بالبحث في " اسباب التفكير في التنمية بمنظور مختلف" وب "الرهانات السياسية والجغراسياسية ومحركات التنمية" و"التنمية المستدامة المختلفة واعادة قراءة الذاكرة الجماعية الوطنية" والتي سيتم في اطارها تقديم مداخلات حول " نظام عالمي جديد في طور التشكل: الارهاصات والآفاق" و"التغيرات البيئية والمناخية" و "اعادة التفكير في استراتيجيا الاستثمار الاجنبي المباشر" بالاضافة الى مداخلات حول "الاستحقاقات المؤسساتية للتنمية المختلفة" و"الاقتصاد التضامني والاجتماعي واعادة بناء التضامن والتماسك الاجتماعي".
