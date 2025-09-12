Babnet   Latest update 21:27 Tunis

وزارة التربية: بامكان التلاميذ والأساتذة الاطلاع على جداول الأوقات الخاصة بهم للسنة الدراسية 2025 - 2026 على بوابة الخدمات الرقمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025
      
يمكن للتلاميذ والأساتذة بكافة المؤسسات التربوية العمومية الاطلاع على جداول الأوقات الخاصة بهم للسنة الدراسية 2025/2026 على بوابة الخدمات الرقمية https://www.tarbia.tn/ar .

وقدّمت وزارة التربية، اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية، بيانات تفسيرية توضّح للأولياء والتلاميذ والأساتذة طريقة الاطلاع على جداول الأوقات المعتمدة بكافة المؤسسات التربوية العمومية من خلال بوابة الخدمات الرقمية.



وللاطلاع على جداول الأوقات، يتعيّن على الأولياء والتلاميذ الدخول إلى المنصة الرقمية  https://www.tarbia.tn/ar ثم اختيار الفضاء الخاص بالتلميذ، والنقر على ركن "جداول أوقات التلميذ"، قبل إدخال اسم المندوبية الجهوية للتربية والمؤسسة التربوية وتحديد المستوى التعليمي والقسم، ليظهر الجدول بعد الضغط على محرك البحث.

كما يمكن للأساتذة الولوج الى فضاء المدرس واختيار ركن "جداول اوقات الأساتذة" وتعمير المعطيات الخاصة بهم للدخول الى المنصة والحصول على جدول الأوقات.


الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
