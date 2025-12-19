Babnet   Latest update 10:36 Tunis

الترجي الرياضي التونسي يستعيد مهاجمه البوركيني جاك ديارا من مستقبل سليمان

Publié le Vendredi 19 Decembre 2025
      
استعاد الترجي الرياضي التونسي مهاجمه البوركيني جاك ديارا من مستقبل سليمان، وفق ما اعلن عنه فريق باب سويقة أمس الخميس في بلاغ مقتضب عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكان ديارا البالغ من العمر 19 سنة، والذي يشغل خطة جناح أيسر، قد عزز صفوف الترجي الرياضي التونسي مطلع السنة الجارية في صفقة تمتد الى غاية 30 جوان 2028، قبل ان تتم اعارته الى مستقبل سليمان بداية الموسم الحالي، ليخوض مرحلة ذهاب البطولة بألوان فريق الوطن القبلي، ثم العودة الى فريق الدم والذهب منهيا فترة اعارته.



و يحتل شيخ الاندية التونسية صدارة البطولة برصيد 31 نقطة منقوصا من مباراة ضد اتحاد بن قردان بسبب التزامات أبناء ماهر الكنزاري في مسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية.


Heure à Tunis :