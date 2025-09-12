Babnet   Latest update 09:34 Tunis

وزير التجارة " العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر لا تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد البلدين"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3c6b5115a61.57849852_pfqgnlhkjeiom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 08:06 قراءة: 1 د, 21 ث
      
اعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أنه وعلى الرغم من المستوى الذي تتسم به العلاقات السياسية القائمة بين تونس ومصر، فان "العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية منها لم تحقق بعد المستويات التي نطمح  إليها والتي تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد البلدين"
 
وأضاف في كلمته في افتتاح أشغال منتدى الأعمال المصري التونسي ، يوم الخميس في القاهرة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ونظيرها المصري مصطفى مدبولي، أن التمعن في واقع اقتصاد البلدين يبرز الإمكانيات الهائلة وغير المستغلة في الاتجاهين في توسيع نطاق المنافع المتبادلة في ظل ما يتوفر من منظومة قانونية وظروف محفزة في إطار منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية التي تمثل الإطار الأمثل من أجل التبادل التجاري والشراكة.



وقال "إن تثمين المرحلة الراهنة وبما تطرحه من رهانات وتحديات تحتم علينا تنظيم مثل هذه اللقاءات النوعية بين الفاعلين الاقتصاديين والاستماع الى مشاغلهم  والعمل سويا على إزالة الإشكاليات التي قد تعترض نشاطهم حتى نحقق التطور المرجو لعلاقاتنا على درب شراكة متينة وفاعلة مبنية على المنفعة المشتركة".
وأضاف "إن مسؤولياتنا المشتركة تقتدي العمل سويّا من أجل تنويع المبادلات التجارية وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة وتشجيع الاستثمار المشترك وإقامة شركات استراتيجية في القطاعات الواعدة، بداية بالصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومكونات السيارات والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي.
وأكد تواصل العمل على تذليل الصعوبات والعوائق اللوجستية والإجرائية في علاقة بالسلع والخدمات، مشيرا إلى ما تحقق من  خطوات سيتم دعمها مستقبلا، استجابة لرغبات كل الشركات، فضلا عن دعم التعاون في مجال المعارض والملتقيات الاقتصادية بما يتيح التعريف بالمنتجات والقدرات الاستثمارية للبلاد .
وأضف قوله "كما نركز على أهمية تشجيع مؤسساتنا الخاصة لاسيّما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على إقامة شراكات عملية في مجالات ذات قيمة عالية بما يمكن من الاندماج المشترك في سلاسل القيمة الوطنية والدولية".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314695


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:49
12:22
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-24
30°-22
35°-23
33°-23
32°-23
  • Avoirs en devises
    25306,6

  • (11/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40742 DT        1$ =2,91519 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    