وزير التجارة " العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر لا تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد البلدين"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3c6b5115a61.57849852_pfqgnlhkjeiom.jpg width=100 align=left border=0>

اعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أنه وعلى الرغم من المستوى الذي تتسم به العلاقات السياسية القائمة بين تونس ومصر، فان "العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية منها لم تحقق بعد المستويات التي نطمح إليها والتي تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد البلدين"



وأضاف في كلمته في افتتاح أشغال منتدى الأعمال المصري التونسي ، يوم الخميس في القاهرة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ونظيرها المصري مصطفى مدبولي، أن التمعن في واقع اقتصاد البلدين يبرز الإمكانيات الهائلة وغير المستغلة في الاتجاهين في توسيع نطاق المنافع المتبادلة في ظل ما يتوفر من منظومة قانونية وظروف محفزة في إطار منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية التي تمثل الإطار الأمثل من أجل التبادل التجاري والشراكة.

