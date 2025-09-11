وزير الدفاع في افتتاح الملتقى الحواري لمبادرة 5 زائد 5 دفاع: ضرورة إرساء آليّات تعاون جديدة ودعم العلاقات بين بلدان المبادرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c315b061b7a5.37184791_mfghqipolekjn.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، لدى افتتاحه أمس الاربعاء بنادي الضباط بتونس، أشغال الملتقى الحواري لمبادرة 5 زائد 5 دفاع، إلى ضرورة إرساء آليّات تعاون جديدة، ودعم العلاقات بين بلدان المبادرة في مختلف المجالات، في إطار علاقات مؤسساتية متينة، تحقق الأمن والسلم والاستقرار في غرب المتوسط.



واعتبر الوزير، في كلمة مسجّلة عبر الفيديو ألقاها بالمناسبة، أنّ إرساء آليّات تعاون جديدة، من شأنه أن يساهم في مزيد دعم الثقة وتثبيت جسور التواصل والتفكير بروح جماعية ووعي مشترك نحو مستقبل موحّد، قاعدته الاحترام المتبادل والقيم الكونية المشتركة، والتفاعل مع القضايا الأمنية في كنف التضامن والحوار المسؤول.

