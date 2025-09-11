توننداكس يقفل معاملات حصة الخميس على ارتفاع بنسبة 0,75 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

اقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة الخميس في المنطقة الخضراء اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" ارتفاعا بنسبة 0,75 بالمائة عند مستوى النقطة 12019,4، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة، "التونسية للاوراق المالية".

وبلغ حجم تداول الاسهم خلال الحصة حوالي 6,7 مليون دينار وذلك في غياب عمليات التداول في شكل كتل.

وحقق سهم الشركة التونسية للبنك أفضل أداء ليرتقي بنسبة 5,8 بالمائة بسعر تداول بلغ 3,260 دينار وسط حجم تبادل ب 575 الف دينار.

