توننداكس يقفل معاملات حصة الخميس على ارتفاع بنسبة 0,75 بالمائة
اقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة الخميس في المنطقة الخضراء اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" ارتفاعا بنسبة 0,75 بالمائة عند مستوى النقطة 12019,4، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة، "التونسية للاوراق المالية".
وبلغ حجم تداول الاسهم خلال الحصة حوالي 6,7 مليون دينار وذلك في غياب عمليات التداول في شكل كتل.
وحقق سهم الشركة التونسية للبنك أفضل أداء ليرتقي بنسبة 5,8 بالمائة بسعر تداول بلغ 3,260 دينار وسط حجم تبادل ب 575 الف دينار.
وارتفع سهم الشركة التونسية السيارات بنسبة 3,6 بالمائة (35دينار) محققا حجم تداول ب100 الف دينار.
في المقابل خسرت الشركة الصناعية الاجهزة والالات الكهربائية نسبة 3,4 بالمائة ليصل سعر التداول الى 2,3 دينار. وانخفض سهم نيو بودي لاين بنسبة 3,3 بالمائة لتبلغ قيمته 4,4 دينار وتراجع بنك الامان بنسبة 0,02 بالمائة ليبلغ سعر تداول السهم الواحد 44,940دينار .
