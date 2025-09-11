مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة: إطلاق دعوة لفائدة هياكل المرافقة من أجل تعزيز قدراتها في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري
أطلق مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، الخميس، دعوة لتقديم الترشحات لفائدة هياكل المرافقة، وذلك في اطار برنامج "Green Forward" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز قدراتها في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري.
وسيمكن هذا البرنامج الهياكل التي سيتم اختيارها، من تعزيز قدراتها في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري، ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في انتقالها البيئي، بالإضافة إلى تطوير شراكات والاضطلاع بدور محوري داخل المنظومة البيئية الخضراء.
وتم إطلاق هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، بالشراكة مع المنظمة الدولية "Spark"، وهي موجّهة إلى الهياكل العمومية (كالوكالات والمراكز التقنية وغرف التجارة و الجماعات المحلية) وإلى الفاعلين الخواص (على غرار حاضنات الأعمال ومكاتب الدراسات ) بالإضافة إلى المنظمات والجمعيات.
ويُنفَّذ برنامج "Green Forward" في أكثر من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها تونس، ويهدف إلى تعزيز قدرات هياكل المرافقة (المباني والخدمات التشغيلية/ الهياكل الداعمة للخدمات الاقتصادية)، من أجل تمكينها من لعب دور فعّال كمحفّزات حقيقية للانتقال البيئي نحو اقتصاد أخضر ودائري.
وسيقع اختيار 8 هياكل للاستفادة من برنامج المرافقة ، الذي سيشمل تدريبات متخصصة وورشات عمل وإتاحة فرص للتواصل وتشبيك العلاقات.
ويمكن للهياكل الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج تقديم طلباتها عبر الإنترنت قبل يوم 24 سبتمبر 2025.
