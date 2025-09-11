مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة: إطلاق دعوة لفائدة هياكل المرافقة من أجل تعزيز قدراتها في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6062f35f8f8b13.24320048_lenhjfgpmikqo.jpg width=100 align=left border=0>

أطلق مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، الخميس، دعوة لتقديم الترشحات لفائدة هياكل المرافقة، وذلك في اطار برنامج "Green Forward" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز قدراتها في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري.



وسيمكن هذا البرنامج الهياكل التي سيتم اختيارها، من تعزيز قدراتها في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري، ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في انتقالها البيئي، بالإضافة إلى تطوير شراكات والاضطلاع بدور محوري داخل المنظومة البيئية الخضراء.

