نابل: لجنة التضامن الاجتماعي تستعد لتوزيع المساعدات المدرسية لفائدة 4800 من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل

تواصل مصالح اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بنابل، خلال الأسبوع الجاري، الاستعداد لتوزيع المساعدات المخصصة للعودة المدرسية والتي ستشمل 4800 من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة، في إطار البرنامج المركزي، حسب ما ذكره المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي محمد بريك.

وأبرز المصدر ذاته، اليوم الخميس، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المساعدات تتمثل في محفظة مجهزة بالكتب والكراس المدرسي، بالإضافة إلى 5000 قطعة ملابس وحوالي 1200 زوج حذاء، واشار إلى أن البرنامج الجهوي للمساعدات سيشمل حوالي 1400 منتفع من قبل اللجنة الجهوية للتضامن، تتمثل في وصولات شراء وتوفير اشتراكات مدرسية.

وبين أن اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تتابع عملية توزيع المساعدات على اللجان المحلية الموزعة على 16 معتمدية بالجهة، لتنطلق بداية من يوم السبت القادم، توزيع المساعدات على مستحقيها، واشار إلى ان إعداد قائمات المنتفعين بالمساعدات المدرسية يتم بالتنسيق مع مصالح الشؤون الاجتماعية ومديري المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية.





وتم في موفى شهر اوت الفارط، إمضاء اتفاقية شراكة بين المركز الوطني البيداغوجي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، لتوفير الكتب المدرسية وذلك في إطار تكريس الدور التضامني لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة تماشيا مع التوجه الوطني.