وزارة الصحة تقرر منع تصنيع أو توريد أو ترويج كل منتج يحتوي على مادة "TPO" المسرطنة

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الخميس، عن منع تصنيع أو توريد أو ترويج كل منتج ثبت احتواؤه على مادة TPO المسرطنة والخطيرة ( Triméthyl-benzoyl-diphenyl-phosphine-oxide) والمستعملة في بعض أنواع طلاء الاظافر الاصطناعية نصف الدائمة.



وأضاف البلاغ إن المصالح المختصة بوزارة الصحة ستقوم بالتعاون مع الوزارات والهياكل المتدخلة سحب جميع مواد التجميل المحتوية على هذه المادة من الأسواق ومتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا الإعلام.

