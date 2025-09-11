وزارة الصحة تقرر منع تصنيع أو توريد أو ترويج كل منتج يحتوي على مادة "TPO" المسرطنة
أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الخميس، عن منع تصنيع أو توريد أو ترويج كل منتج ثبت احتواؤه على مادة TPO المسرطنة والخطيرة ( Triméthyl-benzoyl-diphenyl-phosphine-oxide) والمستعملة في بعض أنواع طلاء الاظافر الاصطناعية نصف الدائمة.
وأضاف البلاغ إن المصالح المختصة بوزارة الصحة ستقوم بالتعاون مع الوزارات والهياكل المتدخلة سحب جميع مواد التجميل المحتوية على هذه المادة من الأسواق ومتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا الإعلام.
وأضاف البلاغ إن المصالح المختصة بوزارة الصحة ستقوم بالتعاون مع الوزارات والهياكل المتدخلة سحب جميع مواد التجميل المحتوية على هذه المادة من الأسواق ومتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا الإعلام.
وأكدت الوزارة أنها تعوّل على دور المصنعين والموردين وأصحاب المهنة في تنفيذ ما جاء في هذا الإعلام، داعية كافة المستهلكين إلى التثبت من الملصقات والإطلاع على قائمة المكونات قبل شراء أي مادة تجميل.
كما دعت المستهلكين الى عدم استعمال أي منتج يحتوي على مادة TPO "أكسيد ثنائي فينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين" Triméthyl-benzoyl-diphenyl-phosphine-oxide)) حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وذكر البلاغ بأن هذا الاجراء يأتي بموجب المنع الدولي الصادر عن هيئات الرقابة بخصوص هذه المادة المستعملة في بعض أنواع طلاء الاظافر وفي اطار دور وزارة الصحة في متابعة اليقظة الصحية الدولية والتزاما بحماية صحة المواطنين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314675