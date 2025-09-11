الكاف: تساقط البرد بجنوب الولاية وتسجيل اضرار فلاحية (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/680f5c685d3cf2.13224513_mflkjeghpqoni.jpg width=100 align=left border=0>

تسبب تساقط البرد بكثافة وبأحجام كبيرة، عشية أمس الاربعاء، جنوب ولاية الكاف، في أضرار فلاحية مست قطاع الزياتين والخضراوات الموسمية، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير لعبيدي

واضاف لعبيدي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن تساقط البرد شمل معتمديات قلعة سنان والقلعة الخصبة والجريصة والقصور، وان التساقطات كانت مرفوقة بأمطار رعدية غزيرة خاصة على مستوى معتمدية قلعة سنان، اين بلغت أعلى الكميات المسجلة من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي 24 مم.