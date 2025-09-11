Babnet   Latest update 22:22 Tunis

فتح باب التسجيل لقسم سينما العالم ضمن أيام قرطاج السينمائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fdd142d9f4eb8.94986263_kfpionlqmgehj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Septembre 2025
      
أعلنت اللجنة المنظمة للدورة 36 من أيام قرطاج السينمائية، يوم أمس الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في قسم سينما العالم، وذلك إلى غاية 10 أكتوبر القادم.

كما يتواصل فتح باب الترشحات لمختلف الأقسام الأخرى من المهرجان، التي تم الإعلان عنها سابقا، إذ يتم غلق باب الترشح للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة يوم الاثنين 15 سبتمبر الجاري، في حين تم تحديد تاريخ 30 سبتمبر كآخر موعد لتقديم الترشحات للمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، وهو التاريخ ذاته الذي يُغلق فيه باب التسجيل في قسم "قرطاج السينما الواعدة".

هذه الدورة، التي ستنتظم من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، ستُكرّم الموسيقار والدراماتورج والممثل والصحفي اللبناني زياد الرحباني  الذي فقدته الساحة الثقافية العربية يوم 26 جويلية 2025.

ويمكن التسجيل لمختلف الأركان التي تم الإعلان عنها من خلال الرابط التالي: https://inscription.jcctunisie.org
 
 


