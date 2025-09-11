وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهوريّة طاجيكستان لدى تونس
تسلّم وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهوريّة طاجيكستان لدى تونس أكرم كريمي، مع الإقامة بالرياض (عاصمة المملكة العربية السعودية).
وأبرز الوزير خلال اللقاء، أهمية المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين، وكذلك في إطار منظمة التعاون الإسلامي، في تمتين روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وتطوير علاقات التعاون والشراكة وتنويعها في كافة المجالات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والطاقات المتجددة، وقطاعات أخرى ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل الدّعم للسفير الطاجيكي من أجل أداء مهامه في أفضل الظّروف، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجيّة.
من ناحيته، أكّد سفير جمهورية طاجيكستان، حرصه على بذل كل الجهود والمساعي من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون، بما يعكس المستوى الجيد للعلاقات الثنائية والامكانيات البشرية والطبيعية التي يتوفر عليها البلدان الشقيقان.
