وزيرة الصناعة: تصدير 25 بالمائة من رقم معاملات شركة "سي ام ار تونس"  الى امريكا خيردليل على جودة المنتوج التونسي

اكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، ان تصدير 25 بالمائة من رقم معاملات شركة "سي ام ار تونس " المختصة في تصنيع الكابلات الكهربائية الموجة خاصة للاسلاك ومحركات القوارب، نحو امريكا يمثل خير دليل على كفاءة الخبرات التونسية وجودة وتنافسية المنتوج التونسي 

واضافت شيبوب خلال موكب تدشين توسعة الوحدة الانتاجية التابعة للشركة  الفرنسية "سي ام ار" تونس المتواجدة بالمنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس، ان عنصر الثقة لدى المستثمر مكن تونس من ان تكون وجهة للاستثمار الاجنبي في  القطاع الصناعي الواعد  والذي يشغل يد عاملة ذات كفاءة عالية .

 

 وافادت ان ارساء هذه الوحدة  التي  تشغل حاليا  500  عامل وتبلغ مساحتها حوالي 11 الف متر مربع   يندرج في اطار تنفيد  الاستراتيجية الوطنية  الهادفة الى تطوير ودعم  الصناعة التونسية و مضاعفة صادرات القطاع ليلغ 7 مليار دولار مع حلول سنة 2030
واشا ر المدير العام لفرع شركة "سي ام ار تونس"، زين الدين بن حديد،  الى ان هذه المؤسسة التي تم تركيزها مند سنة 2001  و بلغ رقم معاملاتها حوالي 16 مليون دينار سنة 2024 وتصدر الى عدة دول اجنبية  على غرار فرنسا وامريكا  وانقلترا ستشغل اكثر من 800 متعاون اضافي  في غضون الاربع سنوات القادمة .
 وقالت سفيرة فرنسا بتونس ان قيقان  ,من جهتها , ان هذا المشروع الصناعي المتواجد في المنطقة الصناعية بالمغيرة  سيوفر فرص عمل جديدة بتونس خلال المراحل القادمة  وسيساهم في تطوير القطاع الصناعي الواعد
 واضافت ,في نفس السياق , ان الشراكة الصناعية  بين تونس وفرنسا ستعزز قدرة تونس الصناعية وتدعم الكفاءات التونسية في هدا الاختصاص وتساهم في تعزيز سلاسل قيمة  الانتاج في كلا البلدين .


