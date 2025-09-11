بطولة افريقيا لكرة اليد للوسطيات: المنتخب التونسي يتاهل الى بطولة العالم 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc7b9a20cab2.59495270_nqiekpohjlmfg.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في صنف الوسطيات تاهله الى بطولة العالم للعبة لهاته المقررة عام 2026 اثر تغلبه مساء اليوم الخميس على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 33-22 ضمن الجولة الخامسة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة افريقيا التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية الى غاية 13 سبتمبر الجاري.

كما ضمن المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد مروره الى الدور نصف النهائي للبطولة القارية

وكان المنتخب التونسي قد تفوق خلال دور المجموعات على كل من زامبيا بنتيجة 42-22 والكوت ديفوار 35-23 وبوركينا فاسو 33-15 مقابل هزيمة واحدة ضد مصر 22-26





