بنزرت: 10 سفن من قافلة الصمود ترسو بالميناء الترفيهي كاب 3000

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2ce7796c591.19529489_fjlqihmnogekp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 14:16
      
افاد عضو لجنة تنظيم اسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، الناشط خالد بوجمعة، ان 10 سفن تابعة للأسطول، رست بكل نجاح حتى ظهر اليوم الخميس بالميناء الترفيهي كاب 3000 ببنزرت .

وبين المصدر ذاته لصحفي "وات" بالجهة، ان على متن السفن ال10، ناشطون من عديد الدول، الى جانب الناشطين التونسيين.



وأضاف ان ما يقارب 20 سفينة مماثلة في الطريق نحو الميناء بالجهة، وتحديدا المنطقة المكشوفة، وان لجنة التنظيم كانت في اكمل الاستعداد لتامين كل ظروف الراحة لهم قبل الإبحار في اتجاه الأراضي المحتلة وكسر الحصار عن غزة .

ولاحظ ان ولاية بنزرت وعلى غرار كل جهات البلاد التونسية، كلها فخر واعتزاز بان تكون انطلاقة القافلة من سواحلها، معربا عن تقدير الجميع لمختلف هياكل الدولة في توفير كل أسباب النجاح للقافلة واعضائها من لجنة التنظيم والنشطاء، مؤكدا عزم الجميع على كسر الحصار الصهيوني الغاشم عن غزة وأهلها وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة .


