بنزرت: 10 سفن من قافلة الصمود ترسو بالميناء الترفيهي كاب 3000

افاد عضو لجنة تنظيم اسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، الناشط خالد بوجمعة، ان 10 سفن تابعة للأسطول، رست بكل نجاح حتى ظهر اليوم الخميس بالميناء الترفيهي كاب 3000 ببنزرت .



وبين المصدر ذاته لصحفي "وات" بالجهة، ان على متن السفن ال10، ناشطون من عديد الدول، الى جانب الناشطين التونسيين.

