استئناف دروس تعليم اللغة العربية لابناء الجالية التونسية ب' بمرسيليا يوم السبت 4 أكتوبر المقبل
أعلن، المركز الاجتماعي والثقافي 'دار التونسي' بمرسيليا، استئناف دروس تعليم اللغة العربية والحضارة الاسلامية لفائدة أبناء الجالية التونسية بالدائرة القنصلية الراجعة لها بالنظر، وذلك يوم السبت 4 أكتوبر المقبل.
وأضاف المركز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن هذه الدروس تنطلق على الساعة العاشرة صباحا بمقر المركز وموجهة لفائدة الابناء الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق.
ويعمل مركز 'دار التونسي' بمرسيليا على الحفاظ على الهوية التونسية لدى الناشئة في الخارج ومزيد تعزيز أصولهم الثقافية والحضارية من خلال جعل اللغة العربية والثقافة التونسية حية في ذاكرة أبناء الجالية.
