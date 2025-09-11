استئناف دروس تعليم اللغة العربية لابناء الجالية التونسية ب' بمرسيليا يوم السبت 4 أكتوبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2b8006f2225.54479468_fehmpgjlnkoiq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن، المركز الاجتماعي والثقافي 'دار التونسي' بمرسيليا، استئناف دروس تعليم اللغة العربية والحضارة الاسلامية لفائدة أبناء الجالية التونسية بالدائرة القنصلية الراجعة لها بالنظر، وذلك يوم السبت 4 أكتوبر المقبل.



وأضاف المركز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن هذه الدروس تنطلق على الساعة العاشرة صباحا بمقر المركز وموجهة لفائدة الابناء الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق.

