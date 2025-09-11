Babnet   Latest update 13:01 Tunis

استئناف دروس تعليم اللغة العربية لابناء الجالية التونسية ب' بمرسيليا يوم السبت 4 أكتوبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2b8006f2225.54479468_fehmpgjlnkoiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 12:51 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن، المركز الاجتماعي والثقافي 'دار التونسي' بمرسيليا، استئناف دروس تعليم اللغة العربية والحضارة الاسلامية لفائدة أبناء الجالية التونسية بالدائرة القنصلية الراجعة لها بالنظر، وذلك يوم السبت 4 أكتوبر المقبل.

وأضاف المركز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن هذه الدروس تنطلق على الساعة العاشرة صباحا بمقر المركز وموجهة لفائدة الابناء الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق.



ويعمل مركز 'دار التونسي' بمرسيليا على الحفاظ على الهوية التونسية لدى الناشئة في الخارج ومزيد تعزيز أصولهم الثقافية والحضارية من خلال جعل اللغة العربية والثقافة التونسية حية في ذاكرة أبناء الجالية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314653


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-23
31°-22
34°-23
32°-25
  • Avoirs en devises
    25435,4

  • (10/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,90641 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    