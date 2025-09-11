الفرع الجهوي للمحامين... وزارة العدل تقرّر عقد جلسات القضايا ذات الصّبغة الإرهابيّة عن بعد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679a44fa164241.32687484_opqleifkmjgnh.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنّه تلقّى مراسلة من وزارة العدل تفيد بعقد جلسات المحاكمات بالنّسبة للقضايا ذات الصّبغة الإرهابيّة بالمحكمة الابتدائية تونس 1 ، المعيّنة خلال شهر سبتمبر الحالي، عن بعد.



وبيّن الفرع المحامين أنّ وزارة العدل تعلّلت في مراسلتها بوجود "خطر حقيقي" بناء على الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبناء كذلك على الفصل 141 مكرّر من مجلّة الإجراءات الجزائية المتعلّق بإمكانيّة إجراء المحاكمة عن بعد.

