Babnet   Latest update 13:01 Tunis

الفرع الجهوي للمحامين... وزارة العدل تقرّر عقد جلسات القضايا ذات الصّبغة الإرهابيّة عن بعد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679a44fa164241.32687484_opqleifkmjgnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 12:40 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفاد الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنّه تلقّى مراسلة من وزارة العدل تفيد بعقد جلسات المحاكمات بالنّسبة للقضايا ذات الصّبغة الإرهابيّة بالمحكمة الابتدائية تونس 1 ، المعيّنة خلال شهر سبتمبر الحالي، عن بعد.

وبيّن الفرع المحامين أنّ وزارة العدل تعلّلت في مراسلتها بوجود "خطر حقيقي" بناء على الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبناء كذلك على الفصل 141 مكرّر من مجلّة الإجراءات الجزائية المتعلّق بإمكانيّة إجراء المحاكمة عن بعد.



وبيّنت وزارة العدل أنّ إجراءات المحاكمة عن بعد سوف تتواصل إلى أن يقع البتّ في القضايا المذكورة، حسب المراسلة التي نشرها الفرع الجهوي للمحامين بتونس على صفحته الرّسمية ب"فايسبوك".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314650


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-23
31°-22
34°-23
32°-25
  • Avoirs en devises
    25435,4

  • (10/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,90641 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    