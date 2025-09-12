Babnet   Latest update 08:06 Tunis

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3b7ba1c5108.21630686_nihmejqolfpgk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 07:02
      
تستضيف العاصمة الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين القادمين بهدف مناقشة تداعيات استهداف إسرائيل وفد حركة "حماس" المفاوض في قطر.

ووصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، أول أمس الأربعاء، خلال مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه "إرهاب دولة"، وقال: "لا أجد كلمات تعبر عن مدى غضبنا من هذا العمل (..) إنه إرهاب دولة.. لقد تعرضنا للخيانة".



واعتبر بن عبد الرحمن أن الغارة الإسرائيلية على الدوحة "قضت على أي أمل" للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مضيفا أنه "لا يستطيع التنبؤ برد فعل حماس" على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه قال إنه يعتقد أن إسرائيل وحماس "ستستنفدان كل فرصهما" للتوصل إلى اتفاق، وفق الشبكة.

وأوضح بن عبد الرحمن، أنه هناك قمة عربية إسلامية ستعقد في الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار "رد جماعي" ضد إسرائيل.

والثلاثاء، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قادة لحماس في قطر. بينما أعلنت حماس أن وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال، بينما قتل جهاد لبد مدير مكتب الحية ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.


