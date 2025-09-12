الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3b7ba1c5108.21630686_nihmejqolfpgk.jpg width=100 align=left border=0>

تستضيف العاصمة الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين القادمين بهدف مناقشة تداعيات استهداف إسرائيل وفد حركة "حماس" المفاوض في قطر.



ووصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، أول أمس الأربعاء، خلال مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه "إرهاب دولة"، وقال: "لا أجد كلمات تعبر عن مدى غضبنا من هذا العمل (..) إنه إرهاب دولة.. لقد تعرضنا للخيانة".

