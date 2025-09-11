الاربعاء 24 سبتمبر الجاري ... يوم للمناخ والصحة بمقر معهد باستور بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c63658c1b624.18636883_pnejfiglkqhmo.jpg width=100 align=left border=0>

يحتضن، معهد باستور، بتونس، يوم 24 سبتمبر الجاري، يوما للمناخ والصحة، وذلك في اطار برنامج تسريع انجاز، مرصد المناخ والصحة.



ويهدف هذا اللقاء الى عرض مشروع، مرصد المناخ والصحة، وأنشطته الرئيسية وتعزيز الحوار بين الباحثين وصناع القرار والمجتمع المدني فضلا عن تطوير البحوث في مجال المناخ والصحة.

