الاربعاء 24 سبتمبر الجاري ... يوم للمناخ والصحة بمقر معهد باستور بالعاصمة
يحتضن، معهد باستور، بتونس، يوم 24 سبتمبر الجاري، يوما للمناخ والصحة، وذلك في اطار برنامج تسريع انجاز، مرصد المناخ والصحة.
ويهدف هذا اللقاء الى عرض مشروع، مرصد المناخ والصحة، وأنشطته الرئيسية وتعزيز الحوار بين الباحثين وصناع القرار والمجتمع المدني فضلا عن تطوير البحوث في مجال المناخ والصحة.
ويجمع هذا اليوم باحثين وصناع قرار وممثلين عن المجتمع المدني وشركاء دوليين لمناقشة هذه القضية المهمة.
وتعد منطقة البحر الابيض المتوسط، وتونس على وجه الخصوص، من أكثر المناطق تأثرا بالتحديات المناخية حيث تؤثر زيادة موجات الحر وتواتر الفيضانات مباشرة على صحة الانسان.
وتساهم هذه العوامل، وفق عديد المختصين، في عودة ظهور الأمراض المعدية والتنفسية بالإضافة إلى اضطرابات الصحة النفسية.
