سيدي بوزيد: تواصل الاعتصام المفتوح لممثلي مختلف الأسلاك التربوية داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية

يتواصل بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، لليوم السادس على التوالي، الاعتصام المفتوح لممثلي الأسلاك التربوية بالجهة، للمطالبة خاصة بتفعيل مختلف الاتفاقيات مع وزارة التربية .

وبين الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي خليفة الطويل، في تصريح لصحفي "وات" ان المعتصمين يطالبون بإيجاد حل للعديد من الإشكاليات الخاصة بالاكتظاظ داخل الاقسام والبنية التحتية المهترئة وإلغاء عدد من القاعات وعدم تعويضها ونقص التجهيزات مع المطالبة بتحسين المقدرة الشرائية للموظفين، والدفاع عن الحق النقابي.

وقد انطلق هذا الاعتصام اثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الأسلاك التربوية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية يوم الجمعة الماضي، واصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل يوم الثلاثاء بيانا ندد فيه "بضرب الحقوق والمكاسب النقابية والاجتماعية وفي مقدمتها حق الإضراب وحق التفاوض" وفق نص البيان، الذس اشار ايضا الى اشكالية حركة نقل المدرسين، وعبر عن دعمه اللامشروط للأسلاك التربوية وسائر المربين والمربيات وعموم الشغالين من اجل الدفاع عن مقدرتهم الشرائية المهترئة وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.