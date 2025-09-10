Babnet   Latest update 18:41 Tunis

بنزرت: حجز كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة وتحرير محاضر اقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/MOUKALAFAEKTISADIA.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 18:25
      
تولت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت بمعية مصالح الامن الوطني بمنزل جميل مداهمة مخزن للمواد الغذائية غير مصرح به لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، وحجز كامل كميات المواد الغذائية المخزنة بالمكان.

وبين مصدر امني مسؤول لصحفي "وات" انّ العملية تتنزل في اطار الاستراتيجية الوطنية الجهوية للتصدي لمختلف مظاهر التجارة الموازية والاحتكار، حيث امكن للفريق الرقابي المشترك حجز كميات من المواد الغذائية المدعمة وغيرها بلغت حوالي 1828 كلغ ، علاوة على ما يناهز 680 لترا من الزيت المدعم والمعلب وحوالي 6080 وحدة من المواد الغذائية المتنوعة، على ان يتم اتخاذ بقية الإجراءات القانونية المعلومة في شان صاحب المخزن .



ومن جهة اخرى، اسفرت حملة رقابية مشتركة ببنزرت الشمالية وجرزونة وتينجة ورفراف، عن تحرير 12 محضرا اقتصاديا ، وهي حملة توجهت لمراقبة مختلف المحلات العمومية ومقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بمشاركة مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ونظيراتها المحلية والإدارة الجهوية للتجارة والإدارة الجهوية للصحة، تم خلالها تحرير 5 محاضر صحية، علاوة عن إزالة 14 موضع انتصاب عشوائي .
 وفي ذات السياق، تولت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالتعاون مع المصالح الأمنية وأيضا الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية ببنزرت، حجز للاتلاف 40 كلغ من غلال البحر .


