بنزرت: حجز كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة وتحرير محاضر اقتصادية

تولت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت بمعية مصالح الامن الوطني بمنزل جميل مداهمة مخزن للمواد الغذائية غير مصرح به لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، وحجز كامل كميات المواد الغذائية المخزنة بالمكان.



وبين مصدر امني مسؤول لصحفي "وات" انّ العملية تتنزل في اطار الاستراتيجية الوطنية الجهوية للتصدي لمختلف مظاهر التجارة الموازية والاحتكار، حيث امكن للفريق الرقابي المشترك حجز كميات من المواد الغذائية المدعمة وغيرها بلغت حوالي 1828 كلغ ، علاوة على ما يناهز 680 لترا من الزيت المدعم والمعلب وحوالي 6080 وحدة من المواد الغذائية المتنوعة، على ان يتم اتخاذ بقية الإجراءات القانونية المعلومة في شان صاحب المخزن .

