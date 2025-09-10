مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "افادة" ينظم 06 دورات تكوينية خلال شهر سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67ec3cec7de1c9.20303494_hogjliekpqmfn.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم، مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "افادة"، 06 دورات تكوينية خلال، شهر سبتمبر الجاري، لفائدة مختلف الجمعيات من كافة ولايات الجمهورية.



ويتضمن البرنامج ثلاث دورات تكوينية بمقر المركز، تنطلق الاولى، يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري، وتتمحور حول "تنمية موارد الجمعية واعداد الميزانية"، والثانية يومي الاربعاء والخميس 17 و18 من نفس الشهر، حول "تقنيات التواصل باعتماد البرمجة اللغوية العصبية"، فيما ستخصص الدورة الثالثة ل"اعداد وصياغة المشاريع للجمعيات"، وذلك يومي 24 و25 سبتمبر 2025.

