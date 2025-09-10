مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "افادة" ينظم 06 دورات تكوينية خلال شهر سبتمبر الجاري
ينظم، مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "افادة"، 06 دورات تكوينية خلال، شهر سبتمبر الجاري، لفائدة مختلف الجمعيات من كافة ولايات الجمهورية.
ويتضمن البرنامج ثلاث دورات تكوينية بمقر المركز، تنطلق الاولى، يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري، وتتمحور حول "تنمية موارد الجمعية واعداد الميزانية"، والثانية يومي الاربعاء والخميس 17 و18 من نفس الشهر، حول "تقنيات التواصل باعتماد البرمجة اللغوية العصبية"، فيما ستخصص الدورة الثالثة ل"اعداد وصياغة المشاريع للجمعيات"، وذلك يومي 24 و25 سبتمبر 2025.
كما سيكون للجهات موعد مع ثلاث دورات تكوينية، حيث ستنتظم الاولى بولاية باجة، يوم السبت 20 سبتمبر 2025، حول "النظام الجبائي الخاص بالجمعيات" والثانية بولاية بنزرت حول "التمويل العمومي الخاص بالجمعيات"، وذلك يوم الاحد 21 سبتمبر الجاري، على أن تخصص الدورة الثالثة لفائدة ولاية جندوبة حول "مسك السجلات واعداد التقارير الدورية"، يوم السبت 27 من نفس الشهر.
وأفاد المركز أنه يتعين على الراغبين في المشاركة في مختلف هذه الدورات تحميل بطاقة المشاركة مباشرة من موقع الواب أو على صفحة التواصل الاجتماعي للمركز وارسالها عبر البريد الالكتروني Ifeda.formation@topnet.tn
