الداخلية: الاعتداء على سفينة سيدي بوسعيد كان "مدبّرا" والتحقيقات متواصلة لكشف المتورطين

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنّ الاعتداء الذي جدّ يوم أمس على إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد هو اعتداء مدبّر.



وأكدت الوزارة أنّ مصالحها بصدد القيام بكافة التحريات والأبحاث اللازمة بهدف كشف جميع الحقائق أمام الرأي العام في تونس وفي العالم، والتعرّف على الجهات التي خططت لهذا الاعتداء والأطراف المتواطئة والمنفذة.

