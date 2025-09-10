Babnet   Latest update 14:06 Tunis

لقاء تونسي مصري لتباحث الإمكانيات المتاحة في مجال التعاون جنوب-جنوب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c16923165758.35008515_hjopiegqfknml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025
      
التقى المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي، أمس الثلاثاء، على هامش فعاليات الدورة 18 للَجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المنعقدة بالقاهرة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، الأمينة العامة للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية نرمين الظواهري حسب بلاغ الوكالة على صفحتها الرسمية.

وأضاف بلاغ الوكالة التونسية للتعاون الفني، انه تم بهذه المناسبة التباحث حول الإمكانيات المتاحة لكلا الوكالتين في مجال التعاون جنوب-جنوب خاصة، والاتفاق على أن تكون الشراكة والاستفادة المزدوجة من نجاحاتهما ومن شبكات علاقاتهما من أجل تنفيذ عمليات ومشاريع تعاون لفائدة بلدان الجنوب.



وللاشارة ستكون الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المنعقدة بالقاهرة من 8 الى 11 سبتمبر الجاري وفق ما جاء في بيانات رسمية فرصة لإبرام عدد من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف المجالات لتدعيم التعاون الثنائي بين تونس ومصر.


