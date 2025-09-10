المنستير: انطلاق استغلال مدرسة إعدادية بالمنستير واخرى إبتدائية بمنزل نور خلال السنة التربوية الجديدة

يتميز الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة 2025-2026 بولاية المنستير، بتدعيم البنية التحتية للمؤسسات التربوية بإحداث مدرسة إعدادية بحي العمران بالمنستير بكلفة 6 مليون و200 ألف دينار، ونواة مدرسة إبتدائية بورقيبة 2 بمنزل نور، باعتماد قدره 969 ألف دينار، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية مصباح الحجلاوي صحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء.



وتتابع المندوبية حاليا، 48 مشروعا للصيانة في المعاهد والإعداديات والمدارس الإبتدائية باعتماد قدره 32 مليون دينار، حيث وقع إحداث أو هدم وإعادة بناء 55 قاعة جديدة، وبناء 18 وحدة صحية للتلاميذ والأساتذة من بينها 3 وحدات صحية لذوي الإعاقة، مع مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في 29 تدخلا متعلقا بأشغال صيانة بما قيمته 2 مليون دينار، واستكمال 21 تدخلا منها بنسبة 100 في المائة، والبقية في مراحلها الأخيرة.



كما انتهت أشغال تجديد شبكة الألياف البصرية الخاصة بالربط بالانترنات في جميع المعاهد، أي 30 معهدا، وتتواصل العملية في 51 إعدادية وفي بعض المدارس الإبتدائية بالجهة على أن يقع تجديد هذه الشبكة في جميع المؤسسات التربوية.ودعمت وزارة التربية الجهة بمخابر إعلامية، حيث وقع تزويد كل معهد بما بين مخبرين و3 محابر إعلامية، وتوفير مخبر إعلامية لفائدة كل مدرسة إعدادية، وسيقع لاحقا توفير حوالي 50 مخبرا للمدارس الإبتدائية ضمن تجديد مخابر الإعلامية بها.وتم ايضا توزيع 105 من آلات العرض الرقمي "داتا شو" على 30 معهدا، و155 آلة عرض رقمي على المدارس الإبتدائية، إلى جانب توزيع 2240 طاولة جديدة منها 1140 طاولة وفرها وزارة التربية، على المؤسسات التربوية .وأكد الحجلاوي الاستعداد التام لتأمين عودة مدرسية في ظروف ملائمة، مبينا أنّ الأشغال المتواصلة ببعض المؤسسات التربوية لن تؤثر على العودة المدرسية أو الاشتغال البيداغوجي.ويبلغ مجموع التلاميذ 135 ألفا و723 خلال السنة التربوية 2025-2026 موزعين بين مؤسسات القطاع العمومي (161 مدرسة إبتدائية و81 بين مدارس إعدادية ومعاهد) والقطاع الخاص (51 إبتدائية و32 بين مدارس إعدادية ومعاهد) و6 مدارس للتعليم التقني، وقد وقع إحداث 4 أقسام تحضيرية بالقطاع العمومي.ويبلغ متوسط الكثافة في الفصل الواحد بالمدارس الإبتدائية العمومية 25 فاصل 5 وفي مرحلة الإعدادي والثانوي 28 فاصل 98 والأقسام التحضيرية 20 فاصل 2 وفي مدارس التعليم التقني 28 فاصل 29.وأكد الحجلاوي وجود العدد الكافي من مدرسي الإبتدائي والأساتذة في جميع المواد، مع تسجيل نقص طفيف في بعض المواد كالرياضيات والفيزياء.ويبلغ مجموع المدرسين في القطاع العمومي 7722 من بينهم 3363 مدرسا ومدرّسة في المرحلة الابتدائية، و4258 مدرسا ومدرّسة في المرحلتين الإعدادية والثانوية و101 مدرس ومدرّسة في التعليم التقني.