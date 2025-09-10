Babnet   Latest update 18:41 Tunis

ندوة الكترونية حول "تصوير الدوار واضطرابات التوازن" يوم 19 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1688d9422b2.06848170_fjhgonmelpikq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 18:09
      
من المنتظر أن تنظم كل من، الجمعية التونسية لطب الأنف والأذن والحنجرة، والجمعية التونسية للأشعة، ندوة الكترونية حول "تصوير الدوار واضطرابات التوازن"، وذلك يوم 19 سبتمبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الندوة، التي تنطلق على الساعة السادسة والنصف مساء، مداخلات حول تصوير دوالي الاطراف ودور التصوير بالرنين المغناطيسي ودواعي استخدام التصوير المقطعي المحوسب اضافة الى تصوير دوبلر بالموجات فوق الصوتية في تشخيص اضطراب طيف التوحد.



ويشارك في هذه الندوة، التي تنتظم على هامش الاسبوع العالمي للدوار واضطرابات التوازن، خبراء وأخصائيين في الانف والاذن والحنجرة وفي اضطرابات السمع وجهاز التوازن الدهليزي.

يشار الى أن، الجمعية التونسية لطب الانف والحنجرة، تأسست سنة 2016، وتهدف الى تطوير علم الطب والانف والاذن والحنجرة ورفع مستوى الممارسة الطبية والمهنية في هذا الاختصاص من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية ونشر المعرفة ودعم الباحثين والاطباء الشباب في هذا المجال.


Latest update 18:41 Tunis

