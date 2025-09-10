ندوة الكترونية حول "تصوير الدوار واضطرابات التوازن" يوم 19 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1688d9422b2.06848170_fjhgonmelpikq.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن تنظم كل من، الجمعية التونسية لطب الأنف والأذن والحنجرة، والجمعية التونسية للأشعة، ندوة الكترونية حول "تصوير الدوار واضطرابات التوازن"، وذلك يوم 19 سبتمبر الجاري.



ويتضمن جدول أعمال الندوة، التي تنطلق على الساعة السادسة والنصف مساء، مداخلات حول تصوير دوالي الاطراف ودور التصوير بالرنين المغناطيسي ودواعي استخدام التصوير المقطعي المحوسب اضافة الى تصوير دوبلر بالموجات فوق الصوتية في تشخيص اضطراب طيف التوحد.

