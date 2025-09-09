Babnet   Latest update 22:13 Tunis

أمير قطر يتلقى اتصالا من ترامب عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c097226a8ce9.21044680_fnpliqemjhokg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 22:05
      
قال الديوان الأميري القطري في بيان، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيه تضامنه مع قطر وإدانته للاعتداء على سيادتها.

وذكر الديوان الأميري أنه وخلال الاتصال، أكد أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.



وثمن ترامب الجهود الحثيثة التي يبذلها أمير قطر في الوساطة، مؤكدا أن دورهما فاعل أساسي في إحلال السلام في المنطقة.

كما شدد على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأمريكية، داعيا الشيخ تميم إلى مواصلة جهود قطر في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

من جانبه، أكد الشيخ تميم أن دولة قطر تدين وتشجب بأشد العبارات هذا الهجوم الإجرامي المتهور، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وحمل أمير قطر تل أبيب تداعيات الهجوم الكيان الإسرائيلي الذي يتبنى سياسات عدوانية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة.

وطالب الشيخ تميم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التصرفات المارقة ومحاسبة المتورطين في ارتكابها، معربا عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة هذا التوجه العادل.

وشدد الأمير في السياق على أن قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها، وستواصل نهجها البناء في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين.


الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 17 ربيع الأول 1447
