جلسة عمل حول ملف الشركات الاهلية الناشطة في مجال السياحة الايكولوجية وتثمين المنتوجات الغابية (وزارة التشغيل)

مثل ملف الشركات الاهلية الناشطة في مجال السياحة الايكولوجية وتثمين المنتوجات الغابية، محور جلسة عمل انعقدت مؤخرا بوزارة التشغيل والتكوين المهني، باشراف كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية، حسنة جيب الله وحضور مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، نوفل حاحا.



وتباحثت الجلسة في مختلف الحلول الممكنة لتذليل الاشكاليات التي تعترض مؤسسي الشركات الاهلية الناشطة في مجال السياحة الايكولوجية وتثمين المنتوجات الغابية ومنها المتعلقة خاصة باعداد الدراسات الضرورية والتمويل وتوفير المرافقة والتكوين، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن وزارة التشغيل.

