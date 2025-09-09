Babnet   Latest update 20:54 Tunis

جلسة عمل حول ملف الشركات الاهلية الناشطة في مجال السياحة الايكولوجية وتثمين المنتوجات الغابية (وزارة التشغيل)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c07957353982.03721580_imnhkpoefqjlg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 19:57
      
مثل ملف الشركات الاهلية الناشطة في مجال السياحة الايكولوجية وتثمين المنتوجات الغابية، محور جلسة عمل انعقدت مؤخرا بوزارة التشغيل والتكوين المهني، باشراف كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية، حسنة جيب الله وحضور مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، نوفل حاحا.

وتباحثت الجلسة في مختلف الحلول الممكنة لتذليل الاشكاليات التي تعترض مؤسسي الشركات الاهلية الناشطة في مجال السياحة الايكولوجية وتثمين المنتوجات الغابية ومنها المتعلقة خاصة باعداد الدراسات الضرورية والتمويل وتوفير المرافقة والتكوين، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن وزارة التشغيل.



وأضاف البلاغ إنه تم الاتفاق بالإجماع، على تفعيل اتفاقية وزارة الفلاحة في المجال التي ستضبط طرق استغلال الشركات الاهلية للمجال الغابي، إضافة إلى توفير المرافقة والاحاطة الضرورية لكل الشركات الاهلية الناشطة في قطاع السياحة الايكولوجية وتثمين المنتوجات الغابية.
وأكدت كاتبة الدولة بالمناسبة أهمية الاستثمار في قطاع السياحة الايكولوجية باعتباره بديلا اقتصاديا واعدا يتيح توفير فرص عمل محلية وترسيخ ثقافة استثمارية بيئية.
وشدّدت على أن تفعيل اتفاقية وزارة الفلاحة في الغرض، سيمكن الشركات الاهلية الناشطة في قطاع السياحة الايكولوجية وتثمين المنتوجات الغابية من الدخول طور النشاط الفعلي.


