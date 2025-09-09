الرئيس الصيني يدعو الى تعزيز حضور الدول النامية وتعزيز التعاون بين دول البريكس في مواجهة التحديات المشتركة

(مبعوث وات ، هادي الحريزي) -دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى تعزيز حضور الدول النامية في المنتظم الدولي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة



وقال إن دول البريكس، التي تقف في طليعة دول الجنوب العالمي، يجب أن تعمل انطلاقًا من روح البريكس المتمثلة في الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع



وأضاف الرئيس الصيني في كلمة له خلال قمة البريكس الافتراضية ،أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعددية دفاعًا عن العدالة والإنصاف الدوليين، مشيرًا إلى أن التعددية هي الطموح المشترك للشعوب والاتجاه السائد في عصرناوقال إن الصين تدعو إلى تحسين نظام الحوكمة العالمية من خلال الإصلاح، بما يسمح بتعبئة الموارد من جميع الجهات بشكل كامل، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية بفعالية أكبركما أكد الرئيس الصيني على أهمية تعزيز الانفتاح والتعاون المربح للجميع لحماية النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، مشيرًا إلى أن العولمة الاقتصادية اتجاه تاريخي لا يقاوموقال إن الصين مستعدة للعمل مع دول البريكس الأخرى لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وتعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريقوفي هذا السياق، أشار الرئيس الصيني إلى أهمية تعزيز التضامن والتعاون لتعزيز التآزر من أجل التنمية المشتركة، قائلا ان دول البريكس تمتلك موارد طبيعية رئيسية، ومصنعين كبارًا، وأسواقًا واسعة، ويمكنها أن تواجه التحديات الخارجية بفعالية أكبر إذا أحسنت إدارة شؤونها الداخلية منذ البدايةوختم الرئيس الصيني بالتأكيد ان البريكس سوف تتحدى المتغيرات وترسو بأمان ،بما يحفظ الاستقرار والازدهار لدولها الأعضاء