Babnet   Latest update 09:35 Tunis

الرئيس الصيني يدعو الى تعزيز حضور الدول النامية وتعزيز التعاون بين دول البريكس في مواجهة التحديات المشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bfdc31a38f51.03981419_pmkfonigjqleh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 08:48 قراءة: 1 د, 6 ث
      
(مبعوث وات ، هادي الحريزي) -دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى تعزيز حضور الدول النامية في المنتظم الدولي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة

وقال إن دول البريكس، التي تقف في طليعة دول الجنوب العالمي، يجب أن تعمل انطلاقًا من روح البريكس المتمثلة في الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع



وأضاف الرئيس الصيني في كلمة له خلال قمة البريكس الافتراضية ،أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعددية دفاعًا عن العدالة والإنصاف الدوليين، مشيرًا إلى أن التعددية هي الطموح المشترك للشعوب والاتجاه السائد في عصرنا

وقال إن الصين تدعو إلى تحسين نظام الحوكمة العالمية من خلال الإصلاح، بما يسمح بتعبئة الموارد من جميع الجهات بشكل كامل، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية بفعالية أكبر

كما أكد الرئيس الصيني على أهمية تعزيز الانفتاح والتعاون المربح للجميع لحماية النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، مشيرًا إلى أن العولمة الاقتصادية اتجاه تاريخي لا يقاوم 

وقال إن الصين مستعدة للعمل مع دول البريكس الأخرى لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وتعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق

وفي هذا السياق، أشار الرئيس الصيني إلى أهمية تعزيز التضامن والتعاون لتعزيز التآزر من أجل التنمية المشتركة، قائلا ان دول البريكس تمتلك موارد طبيعية رئيسية، ومصنعين كبارًا، وأسواقًا واسعة، ويمكنها أن تواجه التحديات الخارجية بفعالية أكبر إذا أحسنت إدارة شؤونها الداخلية منذ البداية

وختم الرئيس الصيني بالتأكيد ان البريكس سوف تتحدى  المتغيرات وترسو بأمان ،بما يحفظ الاستقرار والازدهار لدولها الأعضاء


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314526


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 17 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:38
15:52
12:24
05:57
04:28
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet36°
34° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
32°-25
30°-23
29°-23
30°-22
  • Avoirs en devises
    25215,8

  • (08/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40407 DT        1$ =2,91593 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    