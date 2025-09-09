Babnet   Latest update 09:35 Tunis

تصفيات مونديال-2026: الجزائر تتعادل بلا اهداف مع غينيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bfd9cf437b51.59312723_qlnkgfiephjmo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 08:36
      
تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره الغيني بلا اهداف يوم الاثنين في إطار الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.
      وعزز "الخضر" صدارتهم في الترتيب بـ19 نقطة متبوعين بكل من أوغندا وموزمبيق برصيد 15 نقطة لكل منهما ثم تأتي غينيا بـ11 نقطة وبوتسوانا ب9 نقاط والصومال بنقطة واحدة.
      ولحساب المجموعة ذاتها، فازت موزمبيق على بوتسوانا وأوغندا على الصومال بنفس النتيجة 2-صفر. 

ويكفي المنتخب الجزائري الفوز في أحد اللقاءين القادمين أمام الصومال أو أوغندا المقررين خلال شهر أكتوبر القادم من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات مونديال 2026.


