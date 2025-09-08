تصفيات كاس العالم 2026 : التعادل 2-2 يحسم مباراة المالاوي وليبيريا

-تعادل المنتخبان المالاوي والليبيري على نتيجة 2-2 في مباراة الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 التي دارت مساء اليوم الاثنين بالملعب الوطني بينغو بمدينة ليلونغوي بمالاوي.



وجاءت ثنائية منتخب المالاوي بفضل ماهنغو (72) وكاونغا (80) بينما تحقق هدفا ليبيريا عن طريق اللاعب كوسياه (2) و (62).



وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قد ضمن تاهله الى كاس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب غينيا الاستوائية 1-صفر في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم الاثنين بملعب نيافو بالعاصمة مالابو ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثامنة .وحسم المنتخب التونسي بفضل هذا الفوز التاهل الى مونديال (كندا-امريكا-المكسيك 2026) للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد سنوات 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.ورفع منتخب نسور قرطاج رصيده الى 22 نقطة متقدما على منتخب ناميبيا (12 نقطة) وليبيريا (11 نقطة) وغينيا الاستوائية (10 نقاط) والمالاوي (10 نقاط) ويتذيل منتخب ساوتومي المركز الاخير للمجموعة بصفر نقطة في انتظار استكمال مباريات الجولة الثامنة بلقاء ناميبيا وساو تومي التي ستقام غدا الثلاثاء.