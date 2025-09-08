Babnet   Latest update 20:05 Tunis

وزيرا التجهيز واملاك الدولة يطلعان على تقدم انجاز الطريق السيارة تونس جلمة ووضعية المقاطع بالهوارب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bf25a03d6df8.40109156_ohgnmkpfjlqei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 19:49
      
ادى وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، مرفوقا بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، زيارة ميدانية،  اليوم الاثنين، إلى ولاية القيروان للاطلاع على سير اشغال الطريق السيارة تونس جلمة (اقساط القيروان) وعلى عدد من المقاطع الراجعة بالنظر لاملاك الدولة في منطقة الهوارب
واكد وزير التجهيز والاسكان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء،  ان هذه الزيارة المشتركة مع وزير املاك الدولة والشؤون العقارية تندرج في إطار متابعة إنجاز الطريق السيارة تونس جلمة التي بلغت اشغالها الى حد الآن نسبة 30 بالمائة وحلحلة وضعية بعض المقاطع بمنطقة الهوارب التي تساهم في توفير المواد المقطعية كأساس لتقدم اشغال مشروع الطريق السيارة وانهائها في اجالها 
وأوضح انه تم بالاتفاق مع وزير املاك اادولة والشؤون العقارية تخصيص بعض هذه المقاطع الراجعة بالنظر لاملاك الدولة بجبل الهوارب  لفائدة المقاولات بهدف توفير المواد المقطعية للتسريع في نسق إنجاز  الطريق السيارة تونس جلمة 

 

وافاد بأن الطريق السيارة  تمتد على 185 كلم وكلفتها 7ر 1 مليار دينار  لافتا الى ان الأشغال التي بلغت نسبتها الى حد الان 30 بالمائة شملت  الترتيبات والمسائل العقارية والمنشآت الفنية وان سنة  2026 ستشهد الانطلاق في انجاز جسم الطريق الذي يمثل 50 بالمائة من كلفة المشروع ويستهلك مواد مقطعية ضخمة  كما أكد انه بتضافر الجهود على المستوى  المركزي سيتم توفير المواد المقطعية والفنية اللازمة لضمان إتمام هذا المشروع الوطني الهام وفق الآجال المحددة  خلال2027  وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة.
ومن جانبه افاد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان هذه الزيارة تأتي في اطار دفع نسق انجاز هذا المشروع الوطني ودفع عملية تزويد بنيته التحتية بالمواد المقطعية بما يضمن جاهزيته خلال سنة 2027
واكد انه بعد الاطلاع على الاشكاليات بهذه المقاطع سيتم حلحلتها في غضون هذا الأسبوع  وضمان عودة نسق إنتاج المواد المقطعية قريبا،  مضيفا قوله ان هذه الإشكاليات هي "اجرائية وليست عميقة وسيتم تجاوزها وستنطلق هذه المقاطع خلال أقل من شهر في العمل الفعلي".
ويشار الى ان وزير التجهيز والاسكان قد عاين خلال هذه الزيارة  تقدم إنجاز الاقساط الأربعة التابعة لولاية القيروان والتي تمتد على أكثر من 100 كم وهي اكبر جزء من هذه الطريق السيارة  كما شملت الزيارة معاينة الأسس العميقة الخاصة بالمنشآت المائية الكبرى ومعاينة قاعدة تركيز خاصة بساحة تخزين المواد المقطعية ومصانع الخرسانة الاسمنتية والاسفلتية والحصى.
كما تجدر الإشارة إلى ان مشروع الطريق السيارة تونس جلمة يضم  بناء 9 محولات و78 ممرا علويا وتحتيا و14 منشآة مائية كبرى و4 محطات إستراحة.


