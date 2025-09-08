وزيرا التجهيز واملاك الدولة يطلعان على تقدم انجاز الطريق السيارة تونس جلمة ووضعية المقاطع بالهوارب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bf25a03d6df8.40109156_ohgnmkpfjlqei.jpg width=100 align=left border=0>

ادى وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، مرفوقا بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، زيارة ميدانية، اليوم الاثنين، إلى ولاية القيروان للاطلاع على سير اشغال الطريق السيارة تونس جلمة (اقساط القيروان) وعلى عدد من المقاطع الراجعة بالنظر لاملاك الدولة في منطقة الهوارب

واكد وزير التجهيز والاسكان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذه الزيارة المشتركة مع وزير املاك الدولة والشؤون العقارية تندرج في إطار متابعة إنجاز الطريق السيارة تونس جلمة التي بلغت اشغالها الى حد الآن نسبة 30 بالمائة وحلحلة وضعية بعض المقاطع بمنطقة الهوارب التي تساهم في توفير المواد المقطعية كأساس لتقدم اشغال مشروع الطريق السيارة وانهائها في اجالها

وأوضح انه تم بالاتفاق مع وزير املاك اادولة والشؤون العقارية تخصيص بعض هذه المقاطع الراجعة بالنظر لاملاك الدولة بجبل الهوارب لفائدة المقاولات بهدف توفير المواد المقطعية للتسريع في نسق إنجاز الطريق السيارة تونس جلمة

